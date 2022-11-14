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Бразилия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Бразилии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 08:00
Бразилия. Профиль сборной на ЧМ-2022
Бразилия. Профиль сборной на ЧМ-2022

Лучшая сборная мира, если верить рейтингу ФИФА, начнет чемпионат планеты 2022 одной из последних.

Неймар и компания попали в непростую группу, где не будет ярких топ-команд, но каждый их соперник может покусать и отобрать баллы – это Сербия, Камерун и Швейцария.

Досье команды

Прозвище: пентакампеоне, канаринья

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 1

Главные достижения: пятикратные чемпионы мира, девять побед на Копа Америка

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Сборная Бразилии – лучшая команда по истории чемпионатов мира. Да, у них "всего" девять медалей, тогда как у немцев 12, но среди них сразу пять – золотые.

Стартовали бразильцы не выходом из группы на первом мундиале, дальше была 1/8 финала, на третьем ЧМ – бронза, на следующем – серебро, а в 1958 году первое золото с юным Пеле в составе.

В последний раз Бразилия выигрывала чемпионат мира 20 лет назад, в 2002 году. После чего не смогла получить ни одну медаль. А еще они не пропустили ни одного турнира.

Количество мундиалей: 22 (1930-2022)

Лучший результат: чемпионы 1958, 62, 70, 94, 2002

Легенды сборной

Боже, сколько их здесь. Король футбола Пеле, Гарринча, Жаирзиньо, Зико, Ромарио, Бебето, Дунга, Кафу, Роберто Карлос, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо – выбирайте любого!

В этот бесконечный список недавно присоединился еще один игрок – Марсело, который уже не тянет уровень не только мадридского Реала, но и национальной сборной Бразилии.

Как прошли на ЧМ-2022?

Прошли, как обычно, без проблем.

Бразильцы в отборе провели 17 матчей и не проиграли ни одного. 14 побед и три ничьи – этого было предостаточно, чтобы с отрывом занять первую строчку.

Следует отметить также, что последний матч против Аргентины не состоялся. Сначала он был перенесен, а затем и вовсе отменен.

  1. Бразилия – 45                 
  2. Аргентина – 39
  3. Уругвай – 28
  4. Эквадор – 26
  5. Перу – 24
  6. Колумбия – 23
  7. Чили – 19
  8. Парагвай – 16
  9. Боливия – 15
  10. Венесуэла – 10

Весь состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Главный тренер пентакампеонов Тите повезет в Катар сплав молодости и опыта. Интересный факт, в этой команде нет ни одного игрока, которому было бы 26 или 27 лет, а 28-летний только один – это Маркиньос, у которого опыта хоть отбавляй.

Традиционно для Бразилии, их заявка полна звезд мирового футбола, но есть в ней также и неизвестные широкой публике имена.

Главная звезда: Здесь последние 10 лет ничего не меняется. Какой бы уровень футбола ни показывал Неймар – он главный бриллиант нынешних бразильцев. А тут еще и сезон у форварда просто великолепен, поэтому вопросов вообще не может быть.

На кого следует обратить внимание: В этой команде достаточно молодых игроков, но все они (Мартинелли, Родриго, Винисиус, Антони) уже заявили о себе на весь мир. А вот о 25-летнем Педре из Фламенго наверняка мало кто вообще слышал в Европе, до объявления склада. Думаем, всем будет интересно увидеть, что это за паренек.

Вратари:

  • Алиссон (Ливерпуль),
  • Эдерсон (Манчестер Сити),
  • Вевертон (Палмейрас).

Защитники:

  • Маркиньос (ПСЖ),
  • Милитао (Реал Мадрид),
  • Тьяго Силва (Челси),
  • Алекс Теллес (Севилья),
  • Дани Алвес (Пумас),
  • Алекс Сандро,
  • Бремер,
  • Данило (все – Ювентус).

Полузащитники:

  • Фабиньо (Ливерпуль),
  • Каземиро,
  • Фред (оба – Манчестер Юнайтед),
  • Бруно Гимарайнш (Ньюкасл),
  • Лукас Пакета (Вест Хэм),
  • Эвертон Рибейро (Фламенго).

Нападающие:

  • Неймар (ПСЖ),
  • Габриэль Мартинелли,
  • Габриэль Жезус (оба – Арсенал),
  • Антони (Манчестер Юнайтед),
  • Родриго,
  • Винисиус Жуниор (оба – Реал Мадрид),
  • Рафинья (Барселона),
  • Ришарлисон (Тоттенхэм),
  • Педру (Фламенго).

Шансы на победу Бразилии в турнире

Шансы прекрасны.

Именно Бразилия – главный фаворит чемпионата мира в Катаре. У команды достаточно звездный и, что главное, сыгранный состав. Многие игроки могут самостоятельно решать судьбы матчей.

Но также известно, что часто главные фавориты не справляются с ожиданиями и проваливаются. Что ж, сами бразильцы наверняка расценят любой результат, кроме победы – как провал.

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Расписание матчей сборной Бразилии
на Чемпионате Мира 2022

Группа G

24 ноября, 21:00, Бразилия - Сербия

28 ноября, 18:00, Бразилия - Швейцария

2 декабря, 21:00, Камерун - Бразилия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия Сборные на ЧМ-2022

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