Бразилия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Бразилии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Лучшая сборная мира, если верить рейтингу ФИФА, начнет чемпионат планеты 2022 одной из последних.

Неймар и компания попали в непростую группу, где не будет ярких топ-команд, но каждый их соперник может покусать и отобрать баллы – это Сербия, Камерун и Швейцария.

Досье команды

Прозвище: пентакампеоне, канаринья

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 1

Главные достижения: пятикратные чемпионы мира, девять побед на Копа Америка

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Сборная Бразилии – лучшая команда по истории чемпионатов мира. Да, у них "всего" девять медалей, тогда как у немцев 12, но среди них сразу пять – золотые.

Стартовали бразильцы не выходом из группы на первом мундиале, дальше была 1/8 финала, на третьем ЧМ – бронза, на следующем – серебро, а в 1958 году первое золото с юным Пеле в составе.

В последний раз Бразилия выигрывала чемпионат мира 20 лет назад, в 2002 году. После чего не смогла получить ни одну медаль. А еще они не пропустили ни одного турнира.

Количество мундиалей: 22 (1930-2022)

Лучший результат: чемпионы 1958, 62, 70, 94, 2002

Легенды сборной

Боже, сколько их здесь. Король футбола Пеле, Гарринча, Жаирзиньо, Зико, Ромарио, Бебето, Дунга, Кафу, Роберто Карлос, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо – выбирайте любого!

В этот бесконечный список недавно присоединился еще один игрок – Марсело, который уже не тянет уровень не только мадридского Реала, но и национальной сборной Бразилии.

Как прошли на ЧМ-2022?

Прошли, как обычно, без проблем.

Бразильцы в отборе провели 17 матчей и не проиграли ни одного. 14 побед и три ничьи – этого было предостаточно, чтобы с отрывом занять первую строчку.

Следует отметить также, что последний матч против Аргентины не состоялся. Сначала он был перенесен, а затем и вовсе отменен.

Бразилия – 45 Аргентина – 39 Уругвай – 28 Эквадор – 26 Перу – 24 Колумбия – 23 Чили – 19 Парагвай – 16 Боливия – 15 Венесуэла – 10

Весь состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Главный тренер пентакампеонов Тите повезет в Катар сплав молодости и опыта. Интересный факт, в этой команде нет ни одного игрока, которому было бы 26 или 27 лет, а 28-летний только один – это Маркиньос, у которого опыта хоть отбавляй.

Традиционно для Бразилии, их заявка полна звезд мирового футбола, но есть в ней также и неизвестные широкой публике имена.

Главная звезда: Здесь последние 10 лет ничего не меняется. Какой бы уровень футбола ни показывал Неймар – он главный бриллиант нынешних бразильцев. А тут еще и сезон у форварда просто великолепен, поэтому вопросов вообще не может быть.

На кого следует обратить внимание: В этой команде достаточно молодых игроков, но все они (Мартинелли, Родриго, Винисиус, Антони) уже заявили о себе на весь мир. А вот о 25-летнем Педре из Фламенго наверняка мало кто вообще слышал в Европе, до объявления склада. Думаем, всем будет интересно увидеть, что это за паренек.

Вратари:

Алиссон (Ливерпуль),

Эдерсон (Манчестер Сити),

Вевертон (Палмейрас).

Защитники:

Маркиньос (ПСЖ),

Милитао (Реал Мадрид),

Тьяго Силва (Челси),

Алекс Теллес (Севилья),

Дани Алвес (Пумас),

Алекс Сандро,

Бремер,

Данило (все – Ювентус).

Полузащитники:

Фабиньо (Ливерпуль),

Каземиро,

Фред (оба – Манчестер Юнайтед),

Бруно Гимарайнш (Ньюкасл),

Лукас Пакета (Вест Хэм),

Эвертон Рибейро (Фламенго).

Нападающие:

Неймар (ПСЖ),

Габриэль Мартинелли,

Габриэль Жезус (оба – Арсенал),

Антони (Манчестер Юнайтед),

Родриго,

Винисиус Жуниор (оба – Реал Мадрид),

Рафинья (Барселона),

Ришарлисон (Тоттенхэм),

Педру (Фламенго).

Шансы на победу Бразилии в турнире

Шансы прекрасны.

Именно Бразилия – главный фаворит чемпионата мира в Катаре. У команды достаточно звездный и, что главное, сыгранный состав. Многие игроки могут самостоятельно решать судьбы матчей.

Но также известно, что часто главные фавориты не справляются с ожиданиями и проваливаются. Что ж, сами бразильцы наверняка расценят любой результат, кроме победы – как провал.

Изображение кликабельно

Расписание матчей сборной Бразилии

на Чемпионате Мира 2022

Группа G

24 ноября, 21:00, Бразилия - Сербия

28 ноября, 18:00, Бразилия - Швейцария

2 декабря, 21:00, Камерун - Бразилия