Бразилия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Лучшая сборная мира, если верить рейтингу ФИФА, начнет чемпионат планеты 2022 одной из последних.
Неймар и компания попали в непростую группу, где не будет ярких топ-команд, но каждый их соперник может покусать и отобрать баллы – это Сербия, Камерун и Швейцария.
Досье команды
Прозвище: пентакампеоне, канаринья
Конфедерация: КОНМЕБОЛ
Рейтинг ФИФА: 1
Главные достижения: пятикратные чемпионы мира, девять побед на Копа Америка
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Сборная Бразилии – лучшая команда по истории чемпионатов мира. Да, у них "всего" девять медалей, тогда как у немцев 12, но среди них сразу пять – золотые.
Стартовали бразильцы не выходом из группы на первом мундиале, дальше была 1/8 финала, на третьем ЧМ – бронза, на следующем – серебро, а в 1958 году первое золото с юным Пеле в составе.
В последний раз Бразилия выигрывала чемпионат мира 20 лет назад, в 2002 году. После чего не смогла получить ни одну медаль. А еще они не пропустили ни одного турнира.
Количество мундиалей: 22 (1930-2022)
Лучший результат: чемпионы 1958, 62, 70, 94, 2002
Легенды сборной
Боже, сколько их здесь. Король футбола Пеле, Гарринча, Жаирзиньо, Зико, Ромарио, Бебето, Дунга, Кафу, Роберто Карлос, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо – выбирайте любого!
В этот бесконечный список недавно присоединился еще один игрок – Марсело, который уже не тянет уровень не только мадридского Реала, но и национальной сборной Бразилии.
Как прошли на ЧМ-2022?
Прошли, как обычно, без проблем.
Бразильцы в отборе провели 17 матчей и не проиграли ни одного. 14 побед и три ничьи – этого было предостаточно, чтобы с отрывом занять первую строчку.
Следует отметить также, что последний матч против Аргентины не состоялся. Сначала он был перенесен, а затем и вовсе отменен.
- Бразилия – 45
- Аргентина – 39
- Уругвай – 28
- Эквадор – 26
- Перу – 24
- Колумбия – 23
- Чили – 19
- Парагвай – 16
- Боливия – 15
- Венесуэла – 10
Весь состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Главный тренер пентакампеонов Тите повезет в Катар сплав молодости и опыта. Интересный факт, в этой команде нет ни одного игрока, которому было бы 26 или 27 лет, а 28-летний только один – это Маркиньос, у которого опыта хоть отбавляй.
Традиционно для Бразилии, их заявка полна звезд мирового футбола, но есть в ней также и неизвестные широкой публике имена.
Главная звезда: Здесь последние 10 лет ничего не меняется. Какой бы уровень футбола ни показывал Неймар – он главный бриллиант нынешних бразильцев. А тут еще и сезон у форварда просто великолепен, поэтому вопросов вообще не может быть.
На кого следует обратить внимание: В этой команде достаточно молодых игроков, но все они (Мартинелли, Родриго, Винисиус, Антони) уже заявили о себе на весь мир. А вот о 25-летнем Педре из Фламенго наверняка мало кто вообще слышал в Европе, до объявления склада. Думаем, всем будет интересно увидеть, что это за паренек.
Вратари:
- Алиссон (Ливерпуль),
- Эдерсон (Манчестер Сити),
- Вевертон (Палмейрас).
Защитники:
- Маркиньос (ПСЖ),
- Милитао (Реал Мадрид),
- Тьяго Силва (Челси),
- Алекс Теллес (Севилья),
- Дани Алвес (Пумас),
- Алекс Сандро,
- Бремер,
- Данило (все – Ювентус).
Полузащитники:
- Фабиньо (Ливерпуль),
- Каземиро,
- Фред (оба – Манчестер Юнайтед),
- Бруно Гимарайнш (Ньюкасл),
- Лукас Пакета (Вест Хэм),
- Эвертон Рибейро (Фламенго).
Нападающие:
- Неймар (ПСЖ),
- Габриэль Мартинелли,
- Габриэль Жезус (оба – Арсенал),
- Антони (Манчестер Юнайтед),
- Родриго,
- Винисиус Жуниор (оба – Реал Мадрид),
- Рафинья (Барселона),
- Ришарлисон (Тоттенхэм),
- Педру (Фламенго).
Шансы на победу Бразилии в турнире
Шансы прекрасны.
Именно Бразилия – главный фаворит чемпионата мира в Катаре. У команды достаточно звездный и, что главное, сыгранный состав. Многие игроки могут самостоятельно решать судьбы матчей.
Но также известно, что часто главные фавориты не справляются с ожиданиями и проваливаются. Что ж, сами бразильцы наверняка расценят любой результат, кроме победы – как провал.
Расписание матчей сборной Бразилии
на Чемпионате Мира 2022
Группа G
24 ноября, 21:00, Бразилия - Сербия
28 ноября, 18:00, Бразилия - Швейцария
2 декабря, 21:00, Камерун - Бразилия