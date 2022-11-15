Швейцария на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Швейцарии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Один из самых приятных моментов в истории футбольной сборной Украины связан именно со Швейцарией (победа в серии пенальти на ЧМ-2006), но и один из самых ужасных тоже (дисквалификация Лиги наций).

К сожалению, Украина в Катаре играть не будет, а вот сборная Швейцарии еще как сможет порадовать своих фанатов.

Досье команды

Прозвище: A-Team (команда А)

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 15

Главные достижения: четвертое место Лиги наций-2019

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Швейцарская команда дебютировала на мундиалях в 1934 году и тогда, а также в 38 году, дошли до четвертьфиналов. Эта стадия является лучшим результатом команды, который она повторила на домашнем ЧМ в 1954 году.

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Каждый украинец помнит, как в 2006 году Швейцария в 1/8 финала встретилась с Украиной и в серии пенальти наши ребята одержали победу, а Александр Шовковский не пропустил ни одного мяча.

Количество мундиалей: 12 (1934-54, 1962-66, 1994, 2006-2022)

Лучший результат: четвертьфиналы 1934, 1938 и 1954

Легенды сборной

Многие фанаты футбола помнят нападающего сборной Швейцарии и лучшего бомбардира в ее истории Александера Фрая. Этот игрок успел засветиться в дортмундской Боруссии, а также являлся лидером мощного Базеля конца 00-х и начала 10-х годов этого столетия.

Источник: Getty Images

Несколько лет назад завершил карьеру еще один известный швейцарский футболист – Стефан Лихтштайнер, который за свою карьеру успел выиграть немногочисленное количество трофеев с Лацио и Ювентусом, а также был автором гола сезона от УЕФА.

Как прошли на ЧМ-2022?

Швейцария – одна из причин того, что сборная Италии уже второй раз подряд пропускает чемпионат мира по футболу. Перед последним туром квалификации Швейцария и Италия имели одинаковое количество очков, но у итальянцев была немного лучше разница голов (13:2 против 11:2). Так что швейцарцы должны были не просто побеждать Болгарию, а делать это как можно увереннее.

Они со своей задачей справились и выиграли с разницей в четыре гола, но как оказалось, хватило бы и минимальной победы, ведь итальянцы в своем поединке сыграли вничью и в итоге пролетели мимо мундиаля.

Швейцария – 18 Италия – 16 Северная Ирландия – 9 Болгария – 8 Литва – 3

Весь состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022

Швейцария всегда славилась неплохими футболистами, демонстрирующими свои умения в разных уголках западной Европы, но звезд с неба не хватают. Ян Зоммер – один из лучших киперов современности, посвятил почти всю карьеру Базеля и Боруссии М. Мануэль Аканджи (Ман Сити) и Денис Закария (Челси) играют за топовые клубы, но их роль в них не столь значительна.

Бреэль Эмболо еще перспективный игрок, хотя ему же 25 и он сыграл почти 60 матча со сборную. Фабиан Шер из Ньюкасла, Рикардо Родригес из Торино – опытные защитники.

Главная звезда: еще пару лет назад за это звание мог поспорить Джердан Шакири, но сейчас, безусловно, главной звездой Швейцарии является Гранит Джака. 30-летний капитан команды уже имеет более 100 матчей за национальную команду и является ее мозгом.

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: форвард Ноа Окафор – очень вариативный игрок, который может закрыть и позицию в центре нападения, и на каком-то из флангов. Высокий, при этом очень быстрый и технический, осенью уже забивал Милану и Челси в Лиге чемпионов, а если проявит себя в Катаре, уже в следующем году Зальцбург сможет заработать на нем очень неплохие деньги.

Вратари:

Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, Германия),

Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах, Германия),

Йонас Омлин (Монпелье, Франция),

Филипп Кенн (РБ Зальцбург, Австрия)

Защитники:

Рикардо Родригес (Торино, Италия),

Фабиан Шер (Ньюкасл, Англия),

Мануэль Аканджи (Ман Сити, Англия),

Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах, Германия),

Эрай Кюмерт (Валенсия, Испания),

Сильван Видмер (Майнц, Германия).

Полузащитники:

Джибриль Соу (Айнтрахт, Германия),

Джердан Шакири (Чикаго Файр, США),

Ремо Фройлер (Ноттингем, Англия),

Гранит Джака (Арсенал, Англия),

Денис Закария (Челси, Англия),

Ардон Яшери (Люцерн, Швейцария),

Фабиан Фрей (Базель, Швейцария),

Михель Эбишер (Болонья, Италия).

Нападающие:

Ренато Штеффен (Лугано, Швейцария),

Бриэль Эмболо (Монако, Франция),

Харис Сеферович (Галатасарай, Турция),

Ноа Окафор (РБ Зальцбург, Австрия),

Рубен Варгас (Аугсбург, Германия).

Шансы на победу Швейцарии в турнире

У Мурата Якина – кстати, еще одной легенды швейцарского футбола – достаточно крепкий коллектив, но конечно претендовать на чемпионство в мире эта команда не будет. Чтобы произошло подобное, должно произойти настоящее чудо.

Тем не менее, в своей, чрезвычайно равной группе, швейцарцы могут претендовать на выход плей-офф, а там уж как повезет. В любом случае даже 1/8 может считаться неплохим результатом для этой команды.

Расписание матчей сборной Швейцарии

на Чемпионате Мира 2022

Группа G

24 ноября, 12:00, Швейцария - Камерун

28 ноября, 18:00, Бразилия - Швейцария

2 декабря, 21:00, Сербия - Швейцария