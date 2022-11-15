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Швейцария на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Швейцарии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 15:30
Швейцария . Профиль сборной на ЧМ-2022
Швейцария . Профиль сборной на ЧМ-2022

Один из самых приятных моментов в истории футбольной сборной Украины связан именно со Швейцарией (победа в серии пенальти на ЧМ-2006), но и один из самых ужасных тоже (дисквалификация Лиги наций).

К сожалению, Украина в Катаре играть не будет, а вот сборная Швейцарии еще как сможет порадовать своих фанатов.

Досье команды

Прозвище: A-Team (команда А)

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 15

Главные достижения: четвертое место Лиги наций-2019

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Швейцарская команда дебютировала на мундиалях в 1934 году и тогда, а также в 38 году, дошли до четвертьфиналов. Эта стадия является лучшим результатом команды, который она повторила на домашнем ЧМ в 1954 году.

Источник: Getty Images

Каждый украинец помнит, как в 2006 году Швейцария в 1/8 финала встретилась с Украиной и в серии пенальти наши ребята одержали победу, а Александр Шовковский не пропустил ни одного мяча.

Количество мундиалей: 12 (1934-54, 1962-66, 1994, 2006-2022)

Лучший результат: четвертьфиналы 1934, 1938 и 1954

Легенды сборной

Многие фанаты футбола помнят нападающего сборной Швейцарии и лучшего бомбардира в ее истории Александера Фрая. Этот игрок успел засветиться в дортмундской Боруссии, а также являлся лидером мощного Базеля конца 00-х и начала 10-х годов этого столетия.

Источник: Getty Images

Несколько лет назад завершил карьеру еще один известный швейцарский футболист – Стефан Лихтштайнер, который за свою карьеру успел выиграть немногочисленное количество трофеев с Лацио и Ювентусом, а также был автором гола сезона от УЕФА.

Как прошли на ЧМ-2022?

Швейцария – одна из причин того, что сборная Италии уже второй раз подряд пропускает чемпионат мира по футболу. Перед последним туром квалификации Швейцария и Италия имели одинаковое количество очков, но у итальянцев была немного лучше разница голов (13:2 против 11:2). Так что швейцарцы должны были не просто побеждать Болгарию, а делать это как можно увереннее.

Они со своей задачей справились и выиграли с разницей в четыре гола, но как оказалось, хватило бы и минимальной победы, ведь итальянцы в своем поединке сыграли вничью и в итоге пролетели мимо мундиаля.

  1. Швейцария – 18
  2. Италия – 16
  3. Северная Ирландия – 9
  4. Болгария – 8
  5. Литва – 3

Весь состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022

Швейцария всегда славилась неплохими футболистами, демонстрирующими свои умения в разных уголках западной Европы, но звезд с неба не хватают. Ян Зоммер – один из лучших киперов современности, посвятил почти всю карьеру Базеля и Боруссии М. Мануэль Аканджи (Ман Сити) и Денис Закария (Челси) играют за топовые клубы, но их роль в них не столь значительна.

Бреэль Эмболо еще перспективный игрок, хотя ему же 25 и он сыграл почти 60 матча со сборную. Фабиан Шер из Ньюкасла, Рикардо Родригес из Торино – опытные защитники.

Главная звезда: еще пару лет назад за это звание мог поспорить Джердан Шакири, но сейчас, безусловно, главной звездой Швейцарии является Гранит Джака. 30-летний капитан команды уже имеет более 100 матчей за национальную команду и является ее мозгом.

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: форвард Ноа Окафор – очень вариативный игрок, который может закрыть и позицию в центре нападения, и на каком-то из флангов. Высокий, при этом очень быстрый и технический, осенью уже забивал Милану и Челси в Лиге чемпионов, а если проявит себя в Катаре, уже в следующем году Зальцбург сможет заработать на нем очень неплохие деньги.

Вратари:

  • Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, Германия),
  • Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах, Германия),
  • Йонас Омлин (Монпелье, Франция),
  • Филипп Кенн (РБ Зальцбург, Австрия)

Защитники:

  • Рикардо Родригес (Торино, Италия),
  • Фабиан Шер (Ньюкасл, Англия),
  • Мануэль Аканджи (Ман Сити, Англия),
  • Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах, Германия),
  • Эрай Кюмерт (Валенсия, Испания),
  • Сильван Видмер (Майнц, Германия).

Полузащитники:

  • Джибриль Соу (Айнтрахт, Германия),
  • Джердан Шакири (Чикаго Файр, США),
  • Ремо Фройлер (Ноттингем, Англия),
  • Гранит Джака (Арсенал, Англия),
  • Денис Закария (Челси, Англия),
  • Ардон Яшери (Люцерн, Швейцария),
  • Фабиан Фрей (Базель, Швейцария),
  • Михель Эбишер (Болонья, Италия).

Нападающие:

  • Ренато Штеффен (Лугано, Швейцария),
  • Бриэль Эмболо (Монако, Франция),
  • Харис Сеферович (Галатасарай, Турция),
  • Ноа Окафор (РБ Зальцбург, Австрия),
  • Рубен Варгас (Аугсбург, Германия).

Шансы на победу Швейцарии в турнире

У Мурата Якина – кстати, еще одной легенды швейцарского футбола – достаточно крепкий коллектив, но конечно претендовать на чемпионство в мире эта команда не будет. Чтобы произошло подобное, должно произойти настоящее чудо.

Тем не менее, в своей, чрезвычайно равной группе, швейцарцы могут претендовать на выход плей-офф, а там уж как повезет. В любом случае даже 1/8 может считаться неплохим результатом для этой команды.

Расписание матчей сборной Швейцарии
на Чемпионате Мира 2022

Группа G

24 ноября, 12:00, Швейцария - Камерун

28 ноября, 18:00, Бразилия - Швейцария

2 декабря, 21:00, Сербия - Швейцария


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