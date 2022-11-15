Швейцария на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Один из самых приятных моментов в истории футбольной сборной Украины связан именно со Швейцарией (победа в серии пенальти на ЧМ-2006), но и один из самых ужасных тоже (дисквалификация Лиги наций).
К сожалению, Украина в Катаре играть не будет, а вот сборная Швейцарии еще как сможет порадовать своих фанатов.
Досье команды
Прозвище: A-Team (команда А)
Конфедерация: УЕФА
Рейтинг ФИФА: 15
Главные достижения: четвертое место Лиги наций-2019
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Швейцарская команда дебютировала на мундиалях в 1934 году и тогда, а также в 38 году, дошли до четвертьфиналов. Эта стадия является лучшим результатом команды, который она повторила на домашнем ЧМ в 1954 году.
Каждый украинец помнит, как в 2006 году Швейцария в 1/8 финала встретилась с Украиной и в серии пенальти наши ребята одержали победу, а Александр Шовковский не пропустил ни одного мяча.
Количество мундиалей: 12 (1934-54, 1962-66, 1994, 2006-2022)
Лучший результат: четвертьфиналы 1934, 1938 и 1954
Легенды сборной
Многие фанаты футбола помнят нападающего сборной Швейцарии и лучшего бомбардира в ее истории Александера Фрая. Этот игрок успел засветиться в дортмундской Боруссии, а также являлся лидером мощного Базеля конца 00-х и начала 10-х годов этого столетия.
Несколько лет назад завершил карьеру еще один известный швейцарский футболист – Стефан Лихтштайнер, который за свою карьеру успел выиграть немногочисленное количество трофеев с Лацио и Ювентусом, а также был автором гола сезона от УЕФА.
Как прошли на ЧМ-2022?
Швейцария – одна из причин того, что сборная Италии уже второй раз подряд пропускает чемпионат мира по футболу. Перед последним туром квалификации Швейцария и Италия имели одинаковое количество очков, но у итальянцев была немного лучше разница голов (13:2 против 11:2). Так что швейцарцы должны были не просто побеждать Болгарию, а делать это как можно увереннее.
Они со своей задачей справились и выиграли с разницей в четыре гола, но как оказалось, хватило бы и минимальной победы, ведь итальянцы в своем поединке сыграли вничью и в итоге пролетели мимо мундиаля.
- Швейцария – 18
- Италия – 16
- Северная Ирландия – 9
- Болгария – 8
- Литва – 3
Весь состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022
Швейцария всегда славилась неплохими футболистами, демонстрирующими свои умения в разных уголках западной Европы, но звезд с неба не хватают. Ян Зоммер – один из лучших киперов современности, посвятил почти всю карьеру Базеля и Боруссии М. Мануэль Аканджи (Ман Сити) и Денис Закария (Челси) играют за топовые клубы, но их роль в них не столь значительна.
Бреэль Эмболо еще перспективный игрок, хотя ему же 25 и он сыграл почти 60 матча со сборную. Фабиан Шер из Ньюкасла, Рикардо Родригес из Торино – опытные защитники.
Главная звезда: еще пару лет назад за это звание мог поспорить Джердан Шакири, но сейчас, безусловно, главной звездой Швейцарии является Гранит Джака. 30-летний капитан команды уже имеет более 100 матчей за национальную команду и является ее мозгом.
На кого стоит обратить внимание: форвард Ноа Окафор – очень вариативный игрок, который может закрыть и позицию в центре нападения, и на каком-то из флангов. Высокий, при этом очень быстрый и технический, осенью уже забивал Милану и Челси в Лиге чемпионов, а если проявит себя в Катаре, уже в следующем году Зальцбург сможет заработать на нем очень неплохие деньги.
Вратари:
- Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, Германия),
- Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах, Германия),
- Йонас Омлин (Монпелье, Франция),
- Филипп Кенн (РБ Зальцбург, Австрия)
Защитники:
- Рикардо Родригес (Торино, Италия),
- Фабиан Шер (Ньюкасл, Англия),
- Мануэль Аканджи (Ман Сити, Англия),
- Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах, Германия),
- Эрай Кюмерт (Валенсия, Испания),
- Сильван Видмер (Майнц, Германия).
Полузащитники:
- Джибриль Соу (Айнтрахт, Германия),
- Джердан Шакири (Чикаго Файр, США),
- Ремо Фройлер (Ноттингем, Англия),
- Гранит Джака (Арсенал, Англия),
- Денис Закария (Челси, Англия),
- Ардон Яшери (Люцерн, Швейцария),
- Фабиан Фрей (Базель, Швейцария),
- Михель Эбишер (Болонья, Италия).
Нападающие:
- Ренато Штеффен (Лугано, Швейцария),
- Бриэль Эмболо (Монако, Франция),
- Харис Сеферович (Галатасарай, Турция),
- Ноа Окафор (РБ Зальцбург, Австрия),
- Рубен Варгас (Аугсбург, Германия).
Шансы на победу Швейцарии в турнире
У Мурата Якина – кстати, еще одной легенды швейцарского футбола – достаточно крепкий коллектив, но конечно претендовать на чемпионство в мире эта команда не будет. Чтобы произошло подобное, должно произойти настоящее чудо.
Тем не менее, в своей, чрезвычайно равной группе, швейцарцы могут претендовать на выход плей-офф, а там уж как повезет. В любом случае даже 1/8 может считаться неплохим результатом для этой команды.
Расписание матчей сборной Швейцарии
на Чемпионате Мира 2022
Группа G
24 ноября, 12:00, Швейцария - Камерун
28 ноября, 18:00, Бразилия - Швейцария
2 декабря, 21:00, Сербия - Швейцария