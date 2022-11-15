Камерун на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Камерун – одна из команд-представительниц Африки, которая выступит на стартующем уже 20 ноября чемпионате мира по Футболу в Катаре.
Когда-то легендарный игрок этой команды – Самуэль Это'О – сейчас президент местного руководящего футбольного органа и может считаться соучастником выхода команды на турнир.
Что покажет камерунская команда на этом чемпионате мира?
Досье команды
Прозвище: Несокрушимые львы
Конфедерация: АФК
Рейтинг ФИФА: 43
Главные достижения: чемпионы КАН (5 раз), серебряные призеры Кубка Конфедераций-2003
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Впервые сборную Камеруна на чемпионате мира увидели в 1982 году. Тогда они умудрились все три матча (против Польши, Италии и Перу) сыграть вничью и не выйти из группы.
С тех пор Камерун лишь трижды не смог отобраться на мундиаль (например, в прошлый раз), а лучшим их достижением стал выход в четвертьфинал ЧМ-1990. Тогда была выиграна группа с Аргентиной, Румынией и СССР (Камерун проиграл советским футболистам, но вышел с первого места, тогда как СССР занял последний). В первом раунде плей-офф была пройдена Колумбия, но в четвертьфинале обыграть Англию не удалось.
Количество мундиалей: 8 (1982, 1990-2002, 2010-14, 2022)
Лучший результат: четвертьфинал-1990
Легенды сборной
Одни из главных легенд этой сборной пока не чужды для нее люди. О Сами Это'О мы уже упоминали, он президент Федерации футбола Камеруна. Немного раньше в этом году лучший бомбардир в истории сборной назначил главным тренером сборной Ригоэбрта Сонга, который является рекордсменом по сыгранным матчам в составе "несокрушимых львов".
А если вспомнить всех камерунцев, успевших поиграть в Украине, можно вспомнить защитника запорожского Металлурга и одесского Черноморца Адольфа Тейку, который и за Камерун сыграл более двух десятков матчей.
Как прошли на ЧМ-2022?
Камерун в своей отборочной группе во втором этапе квалификации получил очень тяжелого соперника – сборную Кот д'Ивуара. Команды довели свои разборки до последнего тура, в котором Камерун принимал соперника дома.
Львам нужно было побеждать слонов, чтобы занять проходное первое место и они сделали это с минимальным счетом.
- Камерун – 15
- Кот д'Ивуар – 13
- Мозамбик – 4
- Малави – 3
Весь состав сборной Камеруна на ЧМ-2022
Игроков уровня Самуэля Это'О в нынешней сборной, конечно, нет, но присутствуют довольно неплохие футболисты.
В воротах играет скандальный Андре Онана, пропускавший целый год через допинг, а ныне выступающий за Интер. В нападении собраны опытные Винсент Абубакар и Эрик Максим Чупо-Мотинг, последние четыре года проводящие в ТОП-клубах, хоть и не на топовых ролях.
Главная звезда: Но главной звездой этой команды сейчас Андре Замбо-Ангисса. 26-летний опорный полузащитник нашел себя в Наполе, где является ключевым исполнителем центра поля и помогает этой команде лидировать в Серии А.
На кого стоит обратить внимание: Брайану Мбеумо, играющего за английский Брентфорд, уже 23 года, но за Камерун он дебютировал только в сентябре. Парень ждал вызова от Франции, получить его не смог. Теперь талантливый вингер попытается доказать свою профпригодность на чемпионате мира.
Вратари:
- Андре Онана (Интер, Италия),
- Дэвис Эпасси (Абха, Саудовская Аравия),
- Симон Нгападуэтнбу (Марсель, Франция)
Защитники:
- Кристофер Ву (Ренн, Франция),
- Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франция),
- Николя Нкуду (Арис, Кипр),
- Энцо Эбоссе (Удинезе, Италия),
- Коллинс Фаи (Аль-Таи, Саудовская Аравия),
- Оливье Ндаизо (Филадельфия Юнион, США),
- Нуху Толо (Сиэттл Саундерс. США).
Полузащитники:
- Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи, Италия),
- Оливье Нтчам (Суонси, Англия),
- Самуэль Ум Гуетт (Мехелен, Бельгия),
- Гаэль Ондуа (Ганновер, Германия),
- Пьер Кунде (Олимпиакос, Греция),
- Мартин Хонгла (Эллас Верона, Италия).
Нападающие:
- Жером Нгом (Мфоу, Камерун),
- Кристиан Бассогог (Шанхай Шэньхуа, Китай),
- Николя Нгамалеу (Динамо Москва, Россия)
- Жан-Пьер Нсамэ (Янг Бойз, Швейцария),
- Жорж-Кевин Нкуду (Бешикташ, Турция),
- Венсан Абубакар (Аль-Насср, Саудовская Аравия),
- Карл Токо Экамби (Лион, Франция),
- Бриан Мбемо (Брентфорд, Англия),
- Эрик Чупо-Мотинг (Бавария, Германия),
- Мару Суаибу (Котон, Камерун).
Шансы на победу Камеруна в турнире
Если быть откровенными, шансов у Камеруна не то что на чемпионство, даже на выход хотя бы в четвертьфинал очень мало.
Нынешняя команда не отличается ни высококачественными игроками, ни сильным и опытным тренером. Что говорить, если Ригоберт Сонг даже не до конца изучил имена игроков, вызвавшихся на мундиаль.
Если Камерун сможет выйти из своей группы – это уже будет не только достижением.
Расписание матчей сборной Камеруна
на Чемпионате Мира 2022
Группа G
24 ноября, 12:00, Швейцария - Камерун
28 ноября, 12:00, Камерун - Сербия
2 декабря, 21:00, Камерун - Бразилия