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Камерун на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Камеруна на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 08:00
Камерун. Профиль сборной на ЧМ-2022
Камерун. Профиль сборной на ЧМ-2022

Камерун – одна из команд-представительниц Африки, которая выступит на стартующем уже 20 ноября чемпионате мира по Футболу в Катаре.

Когда-то легендарный игрок этой команды – Самуэль Это'О – сейчас президент местного руководящего футбольного органа и может считаться соучастником выхода команды на турнир.

Что покажет камерунская команда на этом чемпионате мира?

Досье команды

Прозвище: Несокрушимые львы

Конфедерация: АФК       

Рейтинг ФИФА: 43

Главные достижения: чемпионы КАН (5 раз), серебряные призеры Кубка Конфедераций-2003

Источник: Getty Images

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Впервые сборную Камеруна на чемпионате мира увидели в 1982 году. Тогда они умудрились все три матча (против Польши, Италии и Перу) сыграть вничью и не выйти из группы.

С тех пор Камерун лишь трижды не смог отобраться на мундиаль (например, в прошлый раз), а лучшим их достижением стал выход в четвертьфинал ЧМ-1990. Тогда была выиграна группа с Аргентиной, Румынией и СССР (Камерун проиграл советским футболистам, но вышел с первого места, тогда как СССР занял последний). В первом раунде плей-офф была пройдена Колумбия, но в четвертьфинале обыграть Англию не удалось.

Количество мундиалей: 8 (1982, 1990-2002, 2010-14, 2022)

Лучший результат: четвертьфинал-1990

Легенды сборной

Одни из главных легенд этой сборной пока не чужды для нее люди. О Сами Это'О мы уже упоминали, он президент Федерации футбола Камеруна. Немного раньше в этом году лучший бомбардир в истории сборной назначил главным тренером сборной Ригоэбрта Сонга, который является рекордсменом по сыгранным матчам в составе "несокрушимых львов".

Источник: Getty Images

А если вспомнить всех камерунцев, успевших поиграть в Украине, можно вспомнить защитника запорожского Металлурга и одесского Черноморца Адольфа Тейку, который и за Камерун сыграл более двух десятков матчей.

Как прошли на ЧМ-2022?

Камерун в своей отборочной группе во втором этапе квалификации получил очень тяжелого соперника – сборную Кот д'Ивуара. Команды довели свои разборки до последнего тура, в котором Камерун принимал соперника дома.

Львам нужно было побеждать слонов, чтобы занять проходное первое место и они сделали это с минимальным счетом.

  1. Камерун – 15
  2. Кот д'Ивуар – 13
  3. Мозамбик – 4
  4. Малави – 3

Весь состав сборной Камеруна на ЧМ-2022

Игроков уровня Самуэля Это'О в нынешней сборной, конечно, нет, но присутствуют довольно неплохие футболисты.

В воротах играет скандальный Андре Онана, пропускавший целый год через допинг, а ныне выступающий за Интер. В нападении собраны опытные Винсент Абубакар и Эрик Максим Чупо-Мотинг, последние четыре года проводящие в ТОП-клубах, хоть и не на топовых ролях.

Источник: Getty Images

Главная звезда: Но главной звездой этой команды сейчас Андре Замбо-Ангисса. 26-летний опорный полузащитник нашел себя в Наполе, где является ключевым исполнителем центра поля и помогает этой команде лидировать в Серии А.

На кого стоит обратить внимание: Брайану Мбеумо, играющего за английский Брентфорд, уже 23 года, но за Камерун он дебютировал только в сентябре. Парень ждал вызова от Франции, получить его не смог. Теперь талантливый вингер попытается доказать свою профпригодность на чемпионате мира.

Вратари:

  • Андре Онана (Интер, Италия),
  • Дэвис Эпасси (Абха, Саудовская Аравия),
  • Симон Нгападуэтнбу (Марсель, Франция)

Защитники:

  • Кристофер Ву (Ренн, Франция),
  • Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франция),
  • Николя Нкуду (Арис, Кипр),
  • Энцо Эбоссе (Удинезе, Италия),
  • Коллинс Фаи (Аль-Таи, Саудовская Аравия),
  • Оливье Ндаизо (Филадельфия Юнион, США),
  • Нуху Толо (Сиэттл Саундерс. США).

Полузащитники:

  • Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи, Италия),
  • Оливье Нтчам (Суонси, Англия),
  • Самуэль Ум Гуетт (Мехелен, Бельгия),
  • Гаэль Ондуа (Ганновер, Германия),
  • Пьер Кунде (Олимпиакос, Греция),
  • Мартин Хонгла (Эллас Верона, Италия).

Нападающие:

  • Жером Нгом (Мфоу, Камерун),
  • Кристиан Бассогог (Шанхай Шэньхуа, Китай),
  • Николя Нгамалеу (Динамо Москва, Россия)
  • Жан-Пьер Нсамэ (Янг Бойз, Швейцария),
  • Жорж-Кевин Нкуду (Бешикташ, Турция),
  • Венсан Абубакар (Аль-Насср, Саудовская Аравия),
  • Карл Токо Экамби (Лион, Франция),
  • Бриан Мбемо (Брентфорд, Англия),
  • Эрик Чупо-Мотинг (Бавария, Германия),
  • Мару Суаибу (Котон, Камерун).

Шансы на победу Камеруна в турнире

Если быть откровенными, шансов у Камеруна не то что на чемпионство, даже на выход хотя бы в четвертьфинал очень мало.

Нынешняя команда не отличается ни высококачественными игроками, ни сильным и опытным тренером. Что говорить, если Ригоберт Сонг даже не до конца изучил имена игроков, вызвавшихся на мундиаль.

Если Камерун сможет выйти из своей группы – это уже будет не только достижением.

Расписание матчей сборной Камеруна
на Чемпионате Мира 2022

Группа G

24 ноября, 12:00, Швейцария - Камерун

28 ноября, 12:00, Камерун - Сербия

2 декабря, 21:00, Камерун - Бразилия

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: камерун Сборные на ЧМ-2022

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