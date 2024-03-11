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Футбол

Федерация футбола одной из африканских стран отстранила более 60 игроков из-за махинаций с возрастом

Среди исполнителей даже футболист, который вызывался на последний Кубок Африканских Наций.
Сегодня, 13:42
Getty Images
Getty Images

Камерунский футбол всколыхнул очередной громкий скандал.

Как сообщает местная Федерация в своем пресс-релизе, решением руководящего органа было отстранено на неопределенный срок 62 игрока, среди которых Вилфрид Натан Дуала, который вызывался в сборную Камеруна на последний КАН.

Причиной отстранения стали махинации с возрастом. Считается, что все указанные футболисты, в частности, Натан Дуала подделали документы, значительно занизив свой возраст в них. Дополнительное расследование продолжается в данный момент.

Отметим, что в частности Уилфриду по официальным данным 17 лет, а вот настоящий ли это возраст пока неизвестно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: камерун

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