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Это'о замешан в крупном скандале с договорными матчами в Камеруне

Легендарного форварда Барселоны и Интера уличили в фаворитизме по отношению к одной из команд местного чемпионата.
Сегодня, 14:23
Самюэль Это'о / Getty Images
Самюэль Это'о / Getty Images

Громкий скандал, связанный с договорными матчами, прогремел в Камеруне.

Как сообщает французское издание L`Equipe, одну из центральных ролей в нем играет трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе Барселоны и Интера Самюэль Это'о.

Начиная с декабря 2021 года он занимает пост президента Федерации футбола Камеруна. И, судя по всему, он воспользовался своим положением в корыстных целях.

По информации источника, Это'о пообещал перевести один определенный клуб в первый дивизион Камеруна.

В аудиозаписи телефонного звонка от января 2023 года Это'о заявил, что клуб Виктория Юнайтед должен повыситься в классе, сказав: "Это наша цель. Это наша Федерация". Он встретился с президентом коллектива, чтобы тот подтвердил свое желание о повышении.

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На тот момент клуб занимал восьмое место второго дивизиона. К концу чемпионата он поднялся на третье место и за счет снятия Стад де Бертуа с соревнования Виктория Юнайтед был переведен в первый дивизион.

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