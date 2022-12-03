Камерун - Бразилия 1:0 видео гола и лучших моментов матча 02.12.2022 ЧМ-2022

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура чемпионата мира 2022 года прошел матч между сборными Камеруна и Бразилии. Встреча завершилась минимальной победой африканцев 1:0.

Автором победного гола стал форвард Аль-Насра Венсан Абубакар. 30-летний футболист забил свой гол уже в добавленное арбитром время ко второму тайму. Он решил отпраздновать взятие ворот снятием футболки, за что получил свою вторую желтую карточку.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Камерун - Бразилия в третьем туре ЧМ-2022:

Камерун - Бразилия 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Владение мячом: 35% - 65%

Удары (в створ): 7 (3) - 18 (7)

Офсайды: 0-1

Угловые: 3-11

Камерун: Эпасси, Фэ, Эбосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангисса, Нгамале (Нгом-Мбекели, 86), Шупо-Мотинг, Абубакар, Мбемо (Токо-Экамби, 64).

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос, 54), Фред (Бруно Гимараэс, 55), Фабиньо, Габриэл Жезус (Педро, 64), Родриго (Эвертон Рибейро, 55), Мартинелли, Антони (Рафинья, 79).

Предупреждения: Толо (6), Милитао (7), Кунде (28), Фэ (32), Абубакар (81), Бруно Гимараэс (85).

Удаление: Абубакар (90+3).