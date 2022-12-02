Камерун - Бразилия 1:0: обзор матча и результат игры 02.12.2022

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Камеруна встречалась с Бразилией.

Первая половина матча прошла под контролем южноамериканцев. Бразильцы, под бдительным контролем Неймара с трибун, доминировали на поле, пробив по воротам соперника 10 раз, однако точности им не хватило.

Во втором тайме игре стала более равной. Камерунцы вспомнили, что необходимо идти вперед для того, чтобы добыть путевку в плей-офф, а бразильцы немного просели. Под занавес игры африканцы сумели вырвать для себя победу благодаря голу Венсана Абубакара.

Таким образом, Камерун покидает турнир, заняв всего третью строчку, а Бразилия вышла в 1/16 финала.

Статистика матча Камерун - Бразилия 3-го тура чемпионата мира

Камерун - Бразилия 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Владение мячом: 35% - 65%

Удары (в створ): 7 (3) - 18 (7)

Офсайды: 0-1

Угловые: 3-11

Камерун: Эпасси, Фэ, Эбосс, Ву, Толо, Кунде (Нтчам, 68), Замбо-Ангисса, Нгамале (Нгом-Мбекели, 86), Шупо-Мотинг, Абубакар, Мбемо (Токо-Экамби, 64).

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес (Маркиньос, 54), Фред (Бруно Гимараэс, 55), Фабиньо, Габриэл Жезус (Педро, 64), Родриго (Эвертон Рибейро, 55), Мартинелли, Антони (Рафинья, 79).

Предупреждения: Толо (6), Милитао (7), Кунде (28), Фэ (32), Абубакар (81), Бруно Гимараэс (85).

Удаление: Абубакар (90).