Швейцария - Камерун 1:0 видео гола матча 24.11.2022

В четверг, 24 ноября, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча завершилась минимальной победой европейцев 1:0.

Все решил гол нападающего Монако и сборной Швейцарии Бриля Эмболо на старте второго тайма. Примечательно, что Эмболо родился в Яунде (Камерун).

Обзор матча:

Швейцария - Камерун 1:0

Гол: Эмболо, 48.

Швейцария: Зоммер - Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес (Джемерт, 90) - Фройлер, Соу (Фрай, 72), Джака - Шакири (Окафор, 72), Эмболо (Сеферович, 72), Варгас (Ридер, 81).

Камерун: Онана - Фаи, Кастеллетто, Н'Кулу, Толо - Ум Гуйе, Ангисса, Онгла (Ондуа, 68) - Мбемо (Муми Нгамалю, 81), Чупо-Мотинг (Абубакар, 74), Токо Экамби (Н'Куду, 74).

Предупреждения: Эльведи, Аканджи - Фаи.