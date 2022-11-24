Швейцария - Камерун 1:0: обзор матча и результат игры 24.11.2022

Немного иронично, что гол именно Бриля Эмболо предопределил исход встречи.

В четверг, 24 ноября, состоялся матч первого тура чемпионата мира между сборными Швейцарии и Камеруна. Победу праздновала команда из Европы со счетом 1:0.

Единственный гол встречи был забит, как бы это не было иронично, уроженцем Камеруна Брилем Эмболо, который реализовал передачу Шердана Шакири. Стоит отметить, что форвард Монако не стал праздновать гол в ворота своей родной сборной.

В целом, команды выдали равный матч, поочередно перехватывая инициативу друг у друга. Но именно Швейцария сумела завоевать три очка в стартовом поединке группы G.

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Статистика матча Швейцария - Камерун 1-го тура ЧМ-2022

Швейцария - Камерун 1:0

Гол: Эмболо, 48.

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 8 - 7

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 12 - 10

Атаки: 108 - 106

Швейцария: Зоммер - Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес (Джемерт, 90) - Фройлер, Соу (Фрай, 72), Джака - Шакири (Окафор, 72), Эмболо (Сеферович, 72), Варгас (Ридер, 81).

Камерун: Онана - Фаи, Кастеллетто, Н'Кулу, Толо - Ум Гуйе, Ангисса, Онгла (Ондуа, 68) - Мбемо (Муми Нгамалю, 81), Чупо-Мотинг (Абубакар, 74), Токо Экамби (Н'Куду, 74).

Предупреждения: Эльведи, Аканджи - Фаи.