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Игроки сборная Германии прикрыли рты на предматчевой фотографии: зачем это было сделано?

Немецкие футболисты провели акцию протеста на матче мундиаля.
Сегодня, 13:57
Сборная Германии / Getty Images
Сборная Германии / Getty Images

В среду, 23 ноября, в рамах первого тура чемпионата мира в Катаре сборная Германии неожиданно уступила Японии со счетом 2:1.

Перед стартом поединка немецкие футболисты традиционно встали для предматчевой фотографии, при этом закрыв себе рты. Согласно Bleacher Report, это было сделано в рамках протеста против нарушения прав человека в Катаре.

"Речь не шла о политическом заявлении — права человека не подлежат обсуждению. Это следует принять как должное, но это все же не так. Вот почему это сообщение так важно для нас".

"Отказать нам в ношении капитанской повязки — это то же самое, что отказать нам в голосе. Мы стоим на своей позиции".

Проиграв в первом туре подопечные Ханси Флика поставили себя в неудобное положение, так как потенциальная победа Японии над Коста-Рикой заметно уменьшит шансы немецкой сборной на выход в плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия сборная Германии Чемпионат мира 2022

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