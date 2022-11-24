Игроки сборная Германии прикрыли рты на предматчевой фотографии: зачем это было сделано?

В среду, 23 ноября, в рамах первого тура чемпионата мира в Катаре сборная Германии неожиданно уступила Японии со счетом 2:1.

Перед стартом поединка немецкие футболисты традиционно встали для предматчевой фотографии, при этом закрыв себе рты. Согласно Bleacher Report, это было сделано в рамках протеста против нарушения прав человека в Катаре.

"Речь не шла о политическом заявлении — права человека не подлежат обсуждению. Это следует принять как должное, но это все же не так. Вот почему это сообщение так важно для нас".

"Отказать нам в ношении капитанской повязки — это то же самое, что отказать нам в голосе. Мы стоим на своей позиции".

Проиграв в первом туре подопечные Ханси Флика поставили себя в неудобное положение, так как потенциальная победа Японии над Коста-Рикой заметно уменьшит шансы немецкой сборной на выход в плей-офф.