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Германия - Япония 1:2: обзор матча и результат игры 23.11.2022

Четырехкратные чемпионы мира стартовали на турнире с поражения.
Сегодня, 16:59
Сборная Японии / Getty Images
Сборная Японии / Getty Images

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии встречалась с национальной командой Японии.

В первой половине встречи доминировали подопечные Ханси Флика. Немцы владели мячом 80% времени, создав немало опасных моментов в чужих ворот, однако лишь один удар оказался результативным. С пенальти счет в матче открыл хавбек Илкай Гюндоган.

Во второй половине встречи Япония смогла перевернуть ход встречи, решив пойти ва-банк. Сначала на 75-й минуте Рицу Доан сравнял счет, а уже через некоторое время японцы и вовсе вырвали для себя победу и три очка соответственно.

Статистика матча Германия - Япония 1-го тура чемпионата мира

Германия - Япония 1:2      
Голы: Гюндоган, 33 пен - Доан, 75, Асано, 83

Владение мячом: 73% - 27%
Удары (в створ): 22 (8) - 11 (3)
Офсайды: 4-4
Угловые: 5-6

Германия: Нойер - Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум - Гюндоган (Горетцка, 67), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 79) - Мюллер (Хофманн, 67), Гнабри, Мусиала (Гетце, 79).

Япония: Гонда - Сакаи (Минамино, 74), Йосида, Итакура, Нагатомо (Митома, 57) - Эндо, Камада, Кубо (Томиясу, 46) - Танака (Доан, 71), Ито, Маэда (Асано, 57).

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