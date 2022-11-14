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Сербия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Сербии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 14:30
Сербия. Профиль сборной на ЧМ-2022
Сербия. Профиль сборной на ЧМ-2022

Лучшие друзья наших северо-восточных соседей смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре, где в одной группе сыграют против достаточно мощных коллективов Камеруна и Швейцарии, а также явного фаворита мундиаля – сборной Бразилии.

Старт игр в их группе G назначен на 24 ноября. Как проявят себя на турнире сербы? Будет любопытно узнать.

Досье команды

Прозвище: Орловы (в переводе орлы)

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 21

Главные достижения: в составе Югославии были чемпионами Олимпиады-1960 и финалистами Евро-1960 и -1968.

Источник: Getty Images

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Как все успехи СССР приписывают России, так и успехи Югославии также перешли в Сербию. Югославская команда играла на первом чемпионате мира (4 место), а затем сыграла еще на восьми первенствах.

В 2006 году Германии была сборная Сербии и Черногории, а уже на ЧМ-2010 и ЧМ-2018 выходила именно Сербия, и без других балкарцев из группы они пока выйти не смогли ни разу.

Количество мундиалей: как Сербия (и Черногория) 4 (2006, 2010, 2018, 2022)

Лучший результат: групповая стадия

Легенды сборной

Говоря о самых известных футболистах из Сербии сразу упоминается легендарный центральный защитник Манчестер Юнайтед Неманья Видич, хотя за национальную команду он сыграл не так много матчей (52).

Также нельзя не вспомнить и Деяна Станковича – знакового футболиста в истории итальянской Серии А и человека, успевшего поиграть за три разных национальных сборных (Югославию, СиЧ и Сербию).

Источник: Getty Images

Как прошли на ЧМ-2022?   

Сербам удалось сделать то, что от них ждали только их фанаты – они вышли из группы с первого места, обойдя Португалию.

В последнем туре группового этапа Сербия уехала в Португалию, где пропустила уже на второй минуте. Затем сравняла счет, а на 90-й, благодаря голу Митровича, вырвала победу и прямую путевку на чемпионат мира.

  1. Сербия – 20
  2. Португалия – 17
  3. Ирландия – 9
  4. Люксембург – 9
  5. Азербайджан – 1

Весь состав сборной Сербии на ЧМ-2022

Главная сила нынешней сборной Сербии в атакующих игроках. Если раньше сербы славились крутыми защитниками (Михайлович, Иванович, Коларов, Видич), то сейчас доминируют игроки атаки. Среди них – сверхопытный Душан Тадич, в Аякси обретший вторую молодость, Александар Митрович, круто показывающий себя в АПЛ, и Лука Йович, который не смог закрепиться в мадридском Реале.

Главная звезда: И, конечно, главная сербская звезда выступает также в атаке. 22-летний Душан Влахович круто ворвался во взрослый европейский футбол, но в этом сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы. И именно после повреждения он уезжает на первенство мира, в какой Душан будет форме?

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: У Сербии очень опытная команда, но есть здесь и молодые игроки. Кроме Влаховича, выделяется также мощный центральный защитник Страхинья Павлович. У 21-летнего защитника уже достаточно обширный опыт игры за национальную команду, а также в Лиге чемпионов за Зальцбург. Не удивимся, если после ЧМ-2022 он перейдет в какой-нибудь сильнейший чемпионат.

Вратари:

  • Ваня Милинкович-Савич (Торино),
  • Предраг Райкович (Мальорка),
  • Марко Дмитриевич (Севилья).

Защитники:

  • Милош Велькович (Вердер),
  • Страхинья Павлович (Зальцбург),
  • Страхинья Эракович,
  • Срджан Бабич (оба – Црвена Звезда),
  • Никола Миленкович (Фиорентина),
  • Стефан Митрович (Хетафе),
  • Филипп Младенович (Легия).

Полузащитники:

  • Неманья Гудель (Севилья),
  • Сергей Милинкович-Савич (Лацио),
  • Саша Лукич (Торино),
  • Филипп Костич (Ювентус),
  • Урош Рачич (Валенсия),
  • Иван Илич,
  • Дарко Лазович (оба – Верона),
  • Андрея Живкович (ПАОК),
  • Неманья Максимович (Хетафе).

Нападающие:

  • Александар Митрович (Фулгэм),
  • Филипп Джуричич (Сассуоло),
  • Неманья Радоньич (Торино/Марсель),
  • Лука Йович (Фиорентина),
  • Душан Тадич (Аякс),
  • Душан Влахович (Ювентус).

Шансы на победу Сербии в турнире

Сербия не является одним из претендентов на победу в чемпионате мира, но вполне может стать темной лошадкой этого первенства.

Тем не менее, они попали в такую ​​группу, выход из которой уже будет считаться очень солидным результатом. Тем более что Сербия не смогла занять 1-2 место в группе на последних трех чемпионатах.

Расписание матчей сборной Сербии
на Чемпионате Мира 2022

Группа G

24 ноября, 21:00, Бразилия - Сербия

28 ноября, 12:00, Камерун - Сербия

2 декабря, 21:00, Сербия - Швейцария

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сербия Сборные на ЧМ-2022

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