Сербия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Лучшие друзья наших северо-восточных соседей смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре, где в одной группе сыграют против достаточно мощных коллективов Камеруна и Швейцарии, а также явного фаворита мундиаля – сборной Бразилии.
Старт игр в их группе G назначен на 24 ноября. Как проявят себя на турнире сербы? Будет любопытно узнать.
Досье команды
Прозвище: Орловы (в переводе орлы)
Конфедерация: УЕФА
Рейтинг ФИФА: 21
Главные достижения: в составе Югославии были чемпионами Олимпиады-1960 и финалистами Евро-1960 и -1968.
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Как все успехи СССР приписывают России, так и успехи Югославии также перешли в Сербию. Югославская команда играла на первом чемпионате мира (4 место), а затем сыграла еще на восьми первенствах.
В 2006 году Германии была сборная Сербии и Черногории, а уже на ЧМ-2010 и ЧМ-2018 выходила именно Сербия, и без других балкарцев из группы они пока выйти не смогли ни разу.
Количество мундиалей: как Сербия (и Черногория) 4 (2006, 2010, 2018, 2022)
Лучший результат: групповая стадия
Легенды сборной
Говоря о самых известных футболистах из Сербии сразу упоминается легендарный центральный защитник Манчестер Юнайтед Неманья Видич, хотя за национальную команду он сыграл не так много матчей (52).
Также нельзя не вспомнить и Деяна Станковича – знакового футболиста в истории итальянской Серии А и человека, успевшего поиграть за три разных национальных сборных (Югославию, СиЧ и Сербию).
Как прошли на ЧМ-2022?
Сербам удалось сделать то, что от них ждали только их фанаты – они вышли из группы с первого места, обойдя Португалию.
В последнем туре группового этапа Сербия уехала в Португалию, где пропустила уже на второй минуте. Затем сравняла счет, а на 90-й, благодаря голу Митровича, вырвала победу и прямую путевку на чемпионат мира.
- Сербия – 20
- Португалия – 17
- Ирландия – 9
- Люксембург – 9
- Азербайджан – 1
Весь состав сборной Сербии на ЧМ-2022
Главная сила нынешней сборной Сербии в атакующих игроках. Если раньше сербы славились крутыми защитниками (Михайлович, Иванович, Коларов, Видич), то сейчас доминируют игроки атаки. Среди них – сверхопытный Душан Тадич, в Аякси обретший вторую молодость, Александар Митрович, круто показывающий себя в АПЛ, и Лука Йович, который не смог закрепиться в мадридском Реале.
Главная звезда: И, конечно, главная сербская звезда выступает также в атаке. 22-летний Душан Влахович круто ворвался во взрослый европейский футбол, но в этом сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы. И именно после повреждения он уезжает на первенство мира, в какой Душан будет форме?
На кого стоит обратить внимание: У Сербии очень опытная команда, но есть здесь и молодые игроки. Кроме Влаховича, выделяется также мощный центральный защитник Страхинья Павлович. У 21-летнего защитника уже достаточно обширный опыт игры за национальную команду, а также в Лиге чемпионов за Зальцбург. Не удивимся, если после ЧМ-2022 он перейдет в какой-нибудь сильнейший чемпионат.
Вратари:
- Ваня Милинкович-Савич (Торино),
- Предраг Райкович (Мальорка),
- Марко Дмитриевич (Севилья).
Защитники:
- Милош Велькович (Вердер),
- Страхинья Павлович (Зальцбург),
- Страхинья Эракович,
- Срджан Бабич (оба – Црвена Звезда),
- Никола Миленкович (Фиорентина),
- Стефан Митрович (Хетафе),
- Филипп Младенович (Легия).
Полузащитники:
- Неманья Гудель (Севилья),
- Сергей Милинкович-Савич (Лацио),
- Саша Лукич (Торино),
- Филипп Костич (Ювентус),
- Урош Рачич (Валенсия),
- Иван Илич,
- Дарко Лазович (оба – Верона),
- Андрея Живкович (ПАОК),
- Неманья Максимович (Хетафе).
Нападающие:
- Александар Митрович (Фулгэм),
- Филипп Джуричич (Сассуоло),
- Неманья Радоньич (Торино/Марсель),
- Лука Йович (Фиорентина),
- Душан Тадич (Аякс),
- Душан Влахович (Ювентус).
Шансы на победу Сербии в турнире
Сербия не является одним из претендентов на победу в чемпионате мира, но вполне может стать темной лошадкой этого первенства.
Тем не менее, они попали в такую группу, выход из которой уже будет считаться очень солидным результатом. Тем более что Сербия не смогла занять 1-2 место в группе на последних трех чемпионатах.
Расписание матчей сборной Сербии
на Чемпионате Мира 2022
Группа G
24 ноября, 21:00, Бразилия - Сербия
28 ноября, 12:00, Камерун - Сербия
2 декабря, 21:00, Сербия - Швейцария