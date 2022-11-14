Сербия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Сербии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Лучшие друзья наших северо-восточных соседей смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре, где в одной группе сыграют против достаточно мощных коллективов Камеруна и Швейцарии, а также явного фаворита мундиаля – сборной Бразилии.

Старт игр в их группе G назначен на 24 ноября. Как проявят себя на турнире сербы? Будет любопытно узнать.

Досье команды

Прозвище: Орловы (в переводе орлы)

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 21

Главные достижения: в составе Югославии были чемпионами Олимпиады-1960 и финалистами Евро-1960 и -1968.

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Прошлые выступления на чемпионатах мира

Как все успехи СССР приписывают России, так и успехи Югославии также перешли в Сербию. Югославская команда играла на первом чемпионате мира (4 место), а затем сыграла еще на восьми первенствах.

В 2006 году Германии была сборная Сербии и Черногории, а уже на ЧМ-2010 и ЧМ-2018 выходила именно Сербия, и без других балкарцев из группы они пока выйти не смогли ни разу.

Количество мундиалей: как Сербия (и Черногория) 4 (2006, 2010, 2018, 2022)

Лучший результат: групповая стадия

Легенды сборной

Говоря о самых известных футболистах из Сербии сразу упоминается легендарный центральный защитник Манчестер Юнайтед Неманья Видич, хотя за национальную команду он сыграл не так много матчей (52).

Также нельзя не вспомнить и Деяна Станковича – знакового футболиста в истории итальянской Серии А и человека, успевшего поиграть за три разных национальных сборных (Югославию, СиЧ и Сербию).

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Как прошли на ЧМ-2022?

Сербам удалось сделать то, что от них ждали только их фанаты – они вышли из группы с первого места, обойдя Португалию.

В последнем туре группового этапа Сербия уехала в Португалию, где пропустила уже на второй минуте. Затем сравняла счет, а на 90-й, благодаря голу Митровича, вырвала победу и прямую путевку на чемпионат мира.

Сербия – 20 Португалия – 17 Ирландия – 9 Люксембург – 9 Азербайджан – 1

Весь состав сборной Сербии на ЧМ-2022

Главная сила нынешней сборной Сербии в атакующих игроках. Если раньше сербы славились крутыми защитниками (Михайлович, Иванович, Коларов, Видич), то сейчас доминируют игроки атаки. Среди них – сверхопытный Душан Тадич, в Аякси обретший вторую молодость, Александар Митрович, круто показывающий себя в АПЛ, и Лука Йович, который не смог закрепиться в мадридском Реале.

Главная звезда: И, конечно, главная сербская звезда выступает также в атаке. 22-летний Душан Влахович круто ворвался во взрослый европейский футбол, но в этом сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы. И именно после повреждения он уезжает на первенство мира, в какой Душан будет форме?

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На кого стоит обратить внимание: У Сербии очень опытная команда, но есть здесь и молодые игроки. Кроме Влаховича, выделяется также мощный центральный защитник Страхинья Павлович. У 21-летнего защитника уже достаточно обширный опыт игры за национальную команду, а также в Лиге чемпионов за Зальцбург. Не удивимся, если после ЧМ-2022 он перейдет в какой-нибудь сильнейший чемпионат.

Вратари:

Ваня Милинкович-Савич (Торино),

Предраг Райкович (Мальорка),

Марко Дмитриевич (Севилья).

Защитники:

Милош Велькович (Вердер),

Страхинья Павлович (Зальцбург),

Страхинья Эракович,

Срджан Бабич (оба – Црвена Звезда),

Никола Миленкович (Фиорентина),

Стефан Митрович (Хетафе),

Филипп Младенович (Легия).

Полузащитники:

Неманья Гудель (Севилья),

Сергей Милинкович-Савич (Лацио),

Саша Лукич (Торино),

Филипп Костич (Ювентус),

Урош Рачич (Валенсия),

Иван Илич,

Дарко Лазович (оба – Верона),

Андрея Живкович (ПАОК),

Неманья Максимович (Хетафе).

Нападающие:

Александар Митрович (Фулгэм),

Филипп Джуричич (Сассуоло),

Неманья Радоньич (Торино/Марсель),

Лука Йович (Фиорентина),

Душан Тадич (Аякс),

Душан Влахович (Ювентус).

Шансы на победу Сербии в турнире

Сербия не является одним из претендентов на победу в чемпионате мира, но вполне может стать темной лошадкой этого первенства.

Тем не менее, они попали в такую ​​группу, выход из которой уже будет считаться очень солидным результатом. Тем более что Сербия не смогла занять 1-2 место в группе на последних трех чемпионатах.

Расписание матчей сборной Сербии

на Чемпионате Мира 2022

Группа G

24 ноября, 21:00, Бразилия - Сербия

28 ноября, 12:00, Камерун - Сербия

2 декабря, 21:00, Сербия - Швейцария