Чемпионы Европы не сумели одолеть Сербию в матче Лиги наций

Испания так и не нашла ключ к воротам соперника.

В четверг, 5 сентября, стартовала Лига наций, в рамках которой встречались сборные Сербии и Испании.

Испанцы сразу забрали игру под контроль, оформив за первые 10 минут матча 82% владения. Однако Сербия, во-первых, отвечала неплохими контратаками, а во-вторых, гости ничего не могли создать в атаке.

После долгих позиционных атак то Ямаль, то Руис брали игру на себя, но до острых моментов не доходило. Лишь у Переса на 33-й минуте был реальный шанс на гол, но кипер сыграл надёжно.

Во втором тайме хозяевам пришлось почти все время играть без мяча, однако защита Сербии продолжала успешно сдерживать испанцев.

Команда Луиса де ла Фуэнте несмотря на полную доминацию никак не могла забить гол. Да и в целом в створ мяч упорно не шел, при чем, у обеих команд. Как итог, безголевая ничья между чемпионами Европы и откровенным андердогом.

Статистика матча Сербия - Испания 1 раунда Лиги наций

Сербия - Испания 0:0

Ожидаемые голы: 0.73 -1.15

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 9 - 22

Удары в створ: 2 - 6

Атаки: 41 - 164

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