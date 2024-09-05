iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чемпионы Европы не сумели одолеть Сербию в матче Лиги наций

Испания так и не нашла ключ к воротам соперника.
Вчера, 23:42
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В четверг, 5 сентября, стартовала Лига наций, в рамках которой встречались сборные Сербии и Испании.

Испанцы сразу забрали игру под контроль, оформив за первые 10 минут матча 82% владения. Однако Сербия, во-первых, отвечала неплохими контратаками, а во-вторых, гости ничего не могли создать в атаке.

После долгих позиционных атак то Ямаль, то Руис брали игру на себя, но до острых моментов не доходило. Лишь у Переса на 33-й минуте был реальный шанс на гол, но кипер сыграл надёжно.

Во втором тайме хозяевам пришлось почти все время играть без мяча, однако защита Сербии продолжала успешно сдерживать испанцев.

Команда Луиса де ла Фуэнте несмотря на полную доминацию никак не могла забить гол. Да и в целом в створ мяч упорно не шел, при чем, у обеих команд. Как итог, безголевая ничья между чемпионами Европы и откровенным андердогом.

Статистика матча Сербия - Испания 1 раунда Лиги наций

Сербия - Испания 0:0

 

Ожидаемые голы: 0.73 -1.15

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 9 - 22

Удары в створ: 2 - 6

Атаки: 41 - 164

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сербия испания

Статьи по теме

Легенда Реала и сборной Испании нашел новый клуб Легенда Реала и сборной Испании нашел новый клуб
Испания повторила достижение Франции 40-летней давности Испания повторила достижение Франции 40-летней давности
Испания не без проблем победила Францию в финале Олимпиады Испания не без проблем победила Францию в финале Олимпиады
Анчелотти оценил победу Испании на Евро Анчелотти оценил победу Испании на Евро
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт Лиги наций - матчи с участием Португалии, Испании, Дании и Швеции
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Роналду - 900 голов: Я знал, что сделаю это
Европа00:26
Сан-Марино одержало первую победу в истории в официальных матчах
Лига наций00:11
Лига наций-2024/25: Сан-Марино одержало историческую победу, Испания не справилась с Сербией
Вчера, 23:42
Лига наций23:42
Чемпионы Европы не сумели одолеть Сербию в матче Лиги наций
Европа23:14
Основной защитник Реала снова получил травму
Европа22:52
Роналду забил 900-ый гол в своей карьере
Европа22:33
Форвард Болтона получил травму после того, как чихнул
Европа22:24
Лидер Ман Сити и сборной Испании высказался о номинации на Золотой Мяч
Киберспорт21:52
The International 2024: Определились все пары посевных матчей
Олимпийские игры21:45
Украина завоевала серебряную медаль Паралимпиады по голболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK