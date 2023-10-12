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Англия U-21 уничтожила сверстников из Сербии в преддверии матча против Украины

Коллектив Ли Карсли не оставил ни единого шанса своему сопернику.
Вчера, 23:58
Англия U-21 - Сербия U-21 / Getty Images
Англия U-21 - Сербия U-21 / Getty Images

В рамках отбора на Евро-2025 до 21 года сборная Англии встретилась с Сербией.

Подопечные Ли Карсли уничтожили своего соперника. победив со счетом 9:1.

В первом тайме не происходило ничего необычного. Балканцы даже первыми открыли счет, но Англия забила после этого трижды, хотя, это все равно оставляло какие-то шансы Сербии.

Впрочем, после перерыва даже теоретические шансы гостей были уничтожены. "Три льва" забили 6 безответных мячей, доведя счет до унизительного.

Отметим, что именно с Англией сыграет в следующем матче сборная Украины до 21 года. Напомним, что колелктив Унаи Мельгосы сегодня победил Люксембург со счетом 3:0.

Англия U-21 - Сербия U-21 9:1

Голы: Филоген-Бидас, 38, 63, Делап, 42, Эллиотт, 45+7, 90+1, Мадуэке, 53, 59, Суботич (автогол), 87, Роу, 89

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сербия Англия U-21

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