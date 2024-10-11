Англия U-21 - Украина U-21: Обзор и результат матча отбора на Евро U-21 11.10.2024

Подопечные Унаи Мельгосы побеждали до 88-ой минуты, но во второй раз победить сверстников из Туманного Альбиона не получилось.

В рамках 9-го тура отбора на Евро U-21 сборная Украины встретилась со сверстниками из Англии на выезде.

В первом тайме коллектив Унаи Мельгосы лишь отбивался от натиска хозяев, не совершив ни одного удара по воротам, впрочем, и Англия лишь однажды пробила в створ, и этот удар не стал голевым.

Судьба в конце концов вознаградила «сине-желтых» за терпение ближе к концу матча. На 71-ой минуте Украина получила право на угловой, который подал Олег Очеретько.

Футболист Карпат совершил подачу на дальнюю стойку, где мяч нашел Тарас Михавко, который выпрыгнул выше всех и открыл счет в матче.

Впрочем, дотерпеть до конца украинцам, к сожалению, не удалось. Концовка матча выдалась катастрофической, хозяевам удалось забить дважды. Сначала на 88-ой минуте забил Джеймс МакЭти, а через несколько минут он же отметился дублем, поставив точку в матче.

Англия U-21 - Украина U-21 2:1

Голы: МакЭти, 88,90+2 - Михавко, 71

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