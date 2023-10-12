Люксембург U-21 - Украина U-21: обзор и результат матча 12.10.2023
В рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2025 года сборная Украины до 21 года встретилась с сверстниками из Люксембурга.
Коллектив Унаи Мельгосы добыл уверенную победу на чужом поле, забив в каждом из таймов.
Сперва отличился Игорь Краснопир после паса Виталия Романа, который получил передачу после отменной диагонали от Владимира Бражка.
Второй гол забил, вышедший на замену Богдан Вьюнник, а ассист на свой счет записал Назарий Волошин.
Точку в игре поставил еще один исполнитель, появившийся на поле по ходу матча, а именно Илья Квасница. Ассист на него отдал уже упомянутый Вьюнник.
Отметим, что матч не был доступен для просмотра на территории Украины. Причина в том, что хозяева не организовали показ игры.
Следующий поединок в отборе коллектив Унаи Мельгосы проведет 16 октября, сыграв с Англией. Поединок пройдет в Кошице и будет показан на каналах Суспільного.
Стоит упомянуть, что в первом матче квалификации "желто-голубые" минимально обыграли молодежную сборную Северной Ирландии.
Статистика матча квалификации молодежного чемпионата Европы-2025 Украина U-21 - Люксембург U-21
Украина U-21 - Люксембург U-21 2:0
Голы: Краснопир, 45, Вьюнник, 69
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 6 - 13
Удары в створ: 0 - 6
Атаки: 76 - 117
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