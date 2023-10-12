Люксембург U-21 - Украина U-21: обзор и результат матча 12.10.2023

Подопечные Унаи Мельгосы добыли три очка во втором матче подряд.

В рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2025 года сборная Украины до 21 года встретилась с сверстниками из Люксембурга.

Коллектив Унаи Мельгосы добыл уверенную победу на чужом поле, забив в каждом из таймов.

Сперва отличился Игорь Краснопир после паса Виталия Романа, который получил передачу после отменной диагонали от Владимира Бражка.

Второй гол забил, вышедший на замену Богдан Вьюнник, а ассист на свой счет записал Назарий Волошин.

Точку в игре поставил еще один исполнитель, появившийся на поле по ходу матча, а именно Илья Квасница. Ассист на него отдал уже упомянутый Вьюнник.

Отметим, что матч не был доступен для просмотра на территории Украины. Причина в том, что хозяева не организовали показ игры.

Следующий поединок в отборе коллектив Унаи Мельгосы проведет 16 октября, сыграв с Англией. Поединок пройдет в Кошице и будет показан на каналах Суспільного.

Стоит упомянуть, что в первом матче квалификации "желто-голубые" минимально обыграли молодежную сборную Северной Ирландии.

Статистика матча квалификации молодежного чемпионата Европы-2025 Украина U-21 - Люксембург U-21

Украина U-21 - Люксембург U-21 2:0

Голы: Краснопир, 45, Вьюнник, 69

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 6 - 13

Удары в створ: 0 - 6

Атаки: 76 - 117

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