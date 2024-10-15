Испания без проблем одолела Сербию и гарантировала себе четвертьфинал Лиги наций

Во вторник, 15 октября, сборная Испании принимала дома Сербию в рамках 4-го тура Лиги наций.

Хозяева на правах фаворита сразу пошли вперед и сумели забить быстрый гол - Ляпорт уже на 5-й минуте замкнул передачу Порро. Одного забитого гола испанцам оказалось мало, и защита Сербии с трудом отражала атаки на свои ворота. Оярсабаль, Мерино и Зубименди имели неплохие шансы забить.

Второй тайм начался для Сербии не менее катастрофически - гости получили пенальти в свои ворота за игру рукой. Однако Альваро Мората запустил мяч сильно выше створа, но уже через 15 минут форвард реабилитировался, классным ударом завершив передачу Руиса.

На 76-й минуте Страхинья Павлович сыграл очень грубо и получил прямую красную карточку, а уже через минуту Баэна наказал сербов со штрафного точным ударом в девятку. Под занавес матча Педри мог доводить счет до разгромного, однако перекладина не дала хавбекуц оформить красивый гол.

3:0, и Испания гарантировала себе путевку в четвертьфинал Лиги наций.

Статистика матча Испания - Сербия четвертого тура Лиги наций

Испания - Сербия 3:0

Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77

Ожидаемые голы (xG): 2.90 - 0.37

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 30 - 3

Удары в створ: 10 - 1

Фолы: 12 - 12

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