Испания без проблем одолела Сербию и гарантировала себе четвертьфинал Лиги наций
Во вторник, 15 октября, сборная Испании принимала дома Сербию в рамках 4-го тура Лиги наций.
Хозяева на правах фаворита сразу пошли вперед и сумели забить быстрый гол - Ляпорт уже на 5-й минуте замкнул передачу Порро. Одного забитого гола испанцам оказалось мало, и защита Сербии с трудом отражала атаки на свои ворота. Оярсабаль, Мерино и Зубименди имели неплохие шансы забить.
Второй тайм начался для Сербии не менее катастрофически - гости получили пенальти в свои ворота за игру рукой. Однако Альваро Мората запустил мяч сильно выше створа, но уже через 15 минут форвард реабилитировался, классным ударом завершив передачу Руиса.
На 76-й минуте Страхинья Павлович сыграл очень грубо и получил прямую красную карточку, а уже через минуту Баэна наказал сербов со штрафного точным ударом в девятку. Под занавес матча Педри мог доводить счет до разгромного, однако перекладина не дала хавбекуц оформить красивый гол.
3:0, и Испания гарантировала себе путевку в четвертьфинал Лиги наций.
Статистика матча Испания - Сербия четвертого тура Лиги наций
Испания - Сербия 3:0
Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77
Ожидаемые голы (xG): 2.90 - 0.37
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 30 - 3
Удары в створ: 10 - 1
Фолы: 12 - 12
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!