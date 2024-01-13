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Страсбур Соболя подписал талантливого форварда

Милош Лукович стал игроком французского клуба.
Вчера, 21:08
Милош Лукович / Twitter
Милош Лукович / Twitter

Французский Страсбур усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перешел Милош Лукович из ИМТ Белград. Сумма трансфера равняется 4,7 млн евро плюс 500 тысяч бонусов и 10% от следующей продажи.

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С 18-летним сербом подписали контракт на 4.5 года, вторую часть сезона он проведет в обратной арене в ИМТ Белград.

За первую половину текущей кампании Лукович провел 19 матчей в сербском чемпионате, забив 10 голов и отдав одну результативную передачу.

Отметим, что Страсбуром владеет компания BlueCo, которая принадлежит владельцу Челси Тодду Боули.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси сербия Страсбур

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