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"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии

Специалист также выбрал свой первый состав во главе "пентакампеонов"
Вчера, 21:59       Автор: Василий Медвидь
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Бразильская федерация футбола представила Карло Анчелотти в качестве руководителя «селесао».

Итальянский специалист прокомментировал свое назначение в одну из лучших сборных мира.

"Первое впечатление – это большая честь возглавить лучшую национальную сборную мира.

Я понимаю и надеюсь, что Бразилия хочет снова стать чемпионом. Меня очень тепло встретили, и я знаю, что мы будем работать очень хорошо. Я благодарю CBF за то, что пригласили меня сюда, и Реал за то, что дали мне возможность провести переговоры.

Мои связи с Бразилией уходят далеко в прошлое, к таким моим товарищам по команде, как Фалькао, Тонино Серезо и другим.

Я также тренировал многих бразильских игроков, таких как Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Дида, Роке Жуниор, Эмерсон, Марсио Аморосо, вплоть до самых новых в Реале Мадрид, таких как Милитао, Эндрик, Родриго.

Итак, эта связь с Бразилией началась очень рано в моей карьере, но я впервые в Рио-де-Жанейро"

Также Анчелотти объявил заявку на матчи против Эквадора и Парагвая

Заявка сборной Бразилии на матчи против Эквадора и Парагвая

  • Вратари: Алиссон, Бенто, Уго Соуза
  • Защитники: Алекс Сандро, Александру, Лукас Беральдо, Карлос Аугусто, Данилу, Лео Ортис, Маркиньос, Вандерсон, Весли
  • Полузащитники: Андреас Перейра, Андрей Сантос, Бруну Гимараеш, Каземиро, Эдерсон, Жерсон
  • Нападающие: Антони, Эстевао, Габриэль Мартинелли, Матеус Кунья, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус

Ранее сообщалось, что Анчелотти определился со штабом сборной Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия

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