"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии
Бразильская федерация футбола представила Карло Анчелотти в качестве руководителя «селесао».
Итальянский специалист прокомментировал свое назначение в одну из лучших сборных мира.
"Первое впечатление – это большая честь возглавить лучшую национальную сборную мира.
Я понимаю и надеюсь, что Бразилия хочет снова стать чемпионом. Меня очень тепло встретили, и я знаю, что мы будем работать очень хорошо. Я благодарю CBF за то, что пригласили меня сюда, и Реал за то, что дали мне возможность провести переговоры.
Мои связи с Бразилией уходят далеко в прошлое, к таким моим товарищам по команде, как Фалькао, Тонино Серезо и другим.
Я также тренировал многих бразильских игроков, таких как Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Дида, Роке Жуниор, Эмерсон, Марсио Аморосо, вплоть до самых новых в Реале Мадрид, таких как Милитао, Эндрик, Родриго.
Итак, эта связь с Бразилией началась очень рано в моей карьере, но я впервые в Рио-де-Жанейро"
Также Анчелотти объявил заявку на матчи против Эквадора и Парагвая
Заявка сборной Бразилии на матчи против Эквадора и Парагвая
- Вратари: Алиссон, Бенто, Уго Соуза
- Защитники: Алекс Сандро, Александру, Лукас Беральдо, Карлос Аугусто, Данилу, Лео Ортис, Маркиньос, Вандерсон, Весли
- Полузащитники: Андреас Перейра, Андрей Сантос, Бруну Гимараеш, Каземиро, Эдерсон, Жерсон
- Нападающие: Антони, Эстевао, Габриэль Мартинелли, Матеус Кунья, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус
Ранее сообщалось, что Анчелотти определился со штабом сборной Бразилии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!