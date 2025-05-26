"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии

Бразильская федерация футбола представила Карло Анчелотти в качестве руководителя «селесао».

Итальянский специалист прокомментировал свое назначение в одну из лучших сборных мира.

Я понимаю и надеюсь, что Бразилия хочет снова стать чемпионом. Меня очень тепло встретили, и я знаю, что мы будем работать очень хорошо. Я благодарю CBF за то, что пригласили меня сюда, и Реал за то, что дали мне возможность провести переговоры.

Мои связи с Бразилией уходят далеко в прошлое, к таким моим товарищам по команде, как Фалькао, Тонино Серезо и другим.

Я также тренировал многих бразильских игроков, таких как Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Пато, Кака, Дуглас Коста, Марсело, Кафу, Дида, Роке Жуниор, Эмерсон, Марсио Аморосо, вплоть до самых новых в Реале Мадрид, таких как Милитао, Эндрик, Родриго.

Итак, эта связь с Бразилией началась очень рано в моей карьере, но я впервые в Рио-де-Жанейро"