Бразилия - Сербия 2:0 видео моментов матча 24.11.2022 ЧМ-2022

В последнем матче первого круга группового раунда чемпионата мира Бразилия встречалась с Сербией.

Очень трудным оказался поединок для бразильцев, но они все же смогли дожать своего соперника и забить два мяча, автором которых стал нападающий Тоттенгема Ришарлисон.

Эта победа позволила бразильцам занять первую строчку своей группы.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бразилия - Сербия:

Бразилия — Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон, 62, 73

Таблица группы G