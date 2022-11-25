Бразилия - Сербия 2:0 видео моментов матча 24.11.2022 ЧМ-2022
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира 2022.
В последнем матче первого круга группового раунда чемпионата мира Бразилия встречалась с Сербией.
Очень трудным оказался поединок для бразильцев, но они все же смогли дожать своего соперника и забить два мяча, автором которых стал нападающий Тоттенгема Ришарлисон.
Эта победа позволила бразильцам занять первую строчку своей группы.
Вашему вниманию видео всех голов матча Бразилия - Сербия:
Бразилия — Сербия 2:0
Голы: Ришарлисон, 62, 73
Таблица группы G
- Бразилия - 3
- Швейцария – 3
- Камерун - 0
- Сербия - 0