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Отец Фьюри предположил, зачем его сыну и Усику третий бой

Джон Фьюри выделил важный фактор.
Вчера, 23:47       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о потенциальном третьем бое его сына против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Фьюри-старший выделил финансовую составляющую поединка, кроме того, что оба боксера пока не собираются завершать карьеру.

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"Уйдет ли Усик на пенсию или встретится с Тайсоном? Не уйдет, потому что на кону слишком много денег. Слишком много денег. И эти мужчины могут никогда не уйти на пенсию. Посмотри на Тайсона.

Я никогда не хотел боксировать и до сих пор не хочу. Но знаешь, если им некомфортно сидеть дома, пусть дерутся. Пусть делают то, что хотят", - сказал Джон Фьюри в комментарии Seconds Out.

Ранее Усик ответил на призыв Фьюри устроить бой.

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