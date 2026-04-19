iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Рабьо принес Милану минимальную победу

Команда Аллегри просто удерджала победный счет.
Сегодня, 17:59       Автор: Андрей Безуглый
Верона - Милан / Getty Images

В воскресенье, 19 апреля, Верона принимала дома Милан.

Первый тайм получился типично итальянским. Милан имел небольшое премиущство. Верона действовала немного острее, а в итоге единственный гол забил Рабьо в конце тайма.

Во втором тайме подопечные Аллегри отошли полностью в защиту, стараясь сохранить очки.

Хозяева кое-как сумели воспользоваться преимуществом лишь в конце матча, где создали пару отличных моментов, носпасти матч не сумели.

Верона - Милан 0:1
Гол: Рабьо, 41

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан верона

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK