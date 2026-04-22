Плей-офф НХЛ: Бостон обыграл Баффало, Вегас уступил Юте

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:26       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на среду, 22 апреля, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча первого раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 21 апреля

Колорадо – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы:
0:1 – 53 Панарин (Байфилд, Мур)
1:1 – 56 Ландескуг (Тэйвс, Нечас)
2:1 – 67 Руа (Кадри, Мэнсон)

Счет в серии: 2-0

Вегас – Юта – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:
1:0 – 11 Стоун (Марнер, Айкел)
1:1 – 17 Уигар 
1:2 – 34 Гюнтер (Ямамото)
2:2 – 35 Барбашев (Айкел)
2:3 – 54 Кули (Ямамото, Гюнтер)

Счет в серии: 1-1

Баффало – Бостон – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Шайбы:
0:1 – 24 Арвидссон (Миттлстадт, Аспирот)
0:2 – 36 Гики (Курали, Пастрняк)
0:3 – 38 Заха (Макэвой, Пастрняк)
0:4 – 41 Арвидссон (Аспирот, Миттлстадт)
1:4 – 53 Байрэм (Пауэр, Маленстин)
2:4 – 55 Кребс (Так, Далин)

Счет в серии: 1-1

Тампа-Бэй – Монреаль – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 – 8 Хэйгл (Чернак, Генцел)
1:1 – 16 Хатсон (Кофилд, Сузуки)
1:2 – 38 Андерсон (Эванс, Дано)
2:2 – 52 Кучеров (Хэйгл, Сирелли)
3:2 – 72 Мозер (Сирелли)

Счет в серии: 1-1

Статьи по теме

Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров Реал включил наставника Штутгарта в шорт-лист тренеров
Сергей Ребров покинул сборную Украины Сергей Ребров покинул сборную Украины
Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера
Михайлюк рассказал как тренер Джаз изменил его игру Михайлюк рассказал как тренер Джаз изменил его игру

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

