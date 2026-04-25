Яремчук отличился третьим голом за Лион

Украинский нападающий открыл счет в матче Лиги 1 с Осером.

В субботу, 25 апреля, Лион в домашнем матче 31-го тура французской Лиги 1 встречается с Осером.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на эту игру в стартовом составе "ткачей" и открыл счет в поединке.

На 19-й минуте после навеса с левого фланга украинец в касание переправил мяч в ворота с линии вратарской.

Для Яремчука этот гол стал третьим в 11 матчах за Лион. Также на счету украинца одна результативная передача.

