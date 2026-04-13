Лион определился с будущим Яремчука

Во французском клубе приняли решение по поводу арендованного украинского нападающего.

Лион после завершения этого сезона собирается прекратить сотрудничество с украинским нападающим Романом Яремчуком, который зимой был арендован у Олимпиакоса.

Как утверждает французское издание Le Progres, "ткачи" не планируют пользоваться опцией выкупа 30-летнего футболиста за пять миллионов евро.

Отмечается, что учитывая игровые показатели украинского форварда, во французском клубе не считают целесообразным сохранять его в составе команды на постоянной основе.

"На фоне недовольства игрой Эндрика Паулу Фонсека осознает, что на данный момент отдача от других зимних новичков, в частности Романа Яремчука, является недостаточной для того, чтобы делать на них ставку в следующем игровом году", - пишет источник.

Яремчук в составе Лиона принял участие в десяти матчах во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Напомним, что накануне Яремчук отличился дебютным голом во французской Лиге 1 и помог Лиону одержать победу над Лорьяном (2:0).

