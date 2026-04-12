Дебютный гол Яремчука помог Лиону обыграть Лорьян

В воскресенье, 12 апреля, Лион принимал дома Лорьян. Роман Яремчук вышел в стартовом составе.

Команды выбрали невысокий темп матча, и в итоге хоть каких-то моментов пришлось ждать аж до конца тайма. Яремчук не попал створ, а Дьенг не сумел переиграть Грефа.

Зато со стартом второго тайма украинец наконец забил первый гол за Лион. Эндрик выкатил Яремчуку идеально под удар, а тот безошибочно открыл счет.

И почти сразу же Толиссо забил второй гол. До конца матча Лорьян старался всеми силами отыграть хотя бы мяч, но команда Фонсеки безошибочно удержала счет.

Лион - Лорьян 2:0

Голы: Яремчук,49, Толиссо, 56

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!