Дебютный гол Яремчука помог Лиону обыграть Лорьян

Французский клуб поднялся в зону еврокубков.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В воскресенье, 12 апреля, Лион принимал дома Лорьян. Роман Яремчук вышел в стартовом составе.

Команды выбрали невысокий темп матча, и в итоге хоть каких-то моментов пришлось ждать аж до конца тайма. Яремчук не попал створ, а Дьенг не сумел переиграть Грефа.

Зато со стартом второго тайма украинец наконец забил первый гол за Лион. Эндрик выкатил Яремчуку идеально под удар, а тот безошибочно открыл счет.

И почти сразу же Толиссо забил второй гол. До конца матча Лорьян старался всеми силами отыграть хотя бы мяч, но команда Фонсеки безошибочно удержала счет.

Лион - Лорьян 2:0
Голы: Яремчук,49, Толиссо, 56

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

