Яремчук и Забарный попали в символическую сборную тура Лиги 1

Нападающий Лиона Роман Яремчук и защитник ПСЖ Илья Забарный попали в символическую сборную 31-го тура французской Лиги 1 по версии L'Équipe.

Украинский форвард "ткачей" отыграл 77 минут в матче против Осера и оформил дубль, чем помог своей команде одержать победу со счетом 3:2. Украинец получил оценку 7 от издания.

Защитник парижан провел полный поединок с Анже, в котором лидер чемпионата разгромил соперника 3:0. Игру украинского центрбека оценили в 6 баллов.

Источник: L'Equipe

Напомним, что Яремчук стал лучшим игроком матча Лион - Осер по версии статистических порталов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!