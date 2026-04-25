Яремчук стал лучшим игроком матча Лион - Осер по версии статистических порталов
В субботу, 25 апреля, Лион в домашнем матче 31-го тура французской Лиги 1 одержал победу со счетом 3:2 над Осером.
Украинский нападающий "ткачей" Роман Яремчук отыграл в этом поединке 77 минут и оформил дубль. Сначала украинец на 19-й минуте открыл счет во встрече, а во втором тайме на 71-й минуте забил третий мяч своей команды.
Статистический портал Sofascore по итогам матча поставил Яремчуку оценку 8.8, сделав его лучшим игроком поединка.
В свою очередь портал WhoScored оценил игру украинского форварда в 8.6 балла, что также является наивысшим показателем среди всех участников матча.
В этом поединке украинец отдал 80% точных передач (12 из 15), создал два момента, нанес три удара (два в створ ворот), совершил одну неудачную попытку дриблинга, заработал один фол, сделал один отбор, выиграл 80% дуэлей (четыре из пяти), сделал пять подборов мяча и допустил шесть потерь.
Напомним, что на данный момент на счету Яремчука четыре гола и одна результативная передача в 11 матчах в составе Лиона во всех турнирах.
