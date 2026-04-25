Арсенал - Ньюкасл 1:0: обзор матча и результат игры 25.04.2026

"Канониры" сумели взять три очка благодаря раннему голу.
Сегодня, 21:56       Автор: Игорь Мищук
Арсенал обыграл Ньюкасл / Getty Images
В субботу, 25 апреля, лондонский Арсенал принимал на своем поле Ньюкасл в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечным Микеля Артеты удалось справиться с соперником, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече уже в начале матча себе в актив записал Эберечи Эзе. На девятой минуте после розыгрыша углового англичанин дальним ударом из-за пределов штрафной положил мяч в левую девятку.

Во втором тайме Ньюкасл пытался исправить положение, однако "канонирам" удалось удержать победный результат.

Арсенал набрал 73 очка и поднялся на первую позицию в турнирной таблице АПЛ, опережая на три балла Манчестер Сити, у которого еще есть матч в запасе. Ньюкасл с 42 пунктами находится на 14-м месте.

Статистика матча Арсенал - Ньюкасл 34-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Ньюкасл 1:0

Гол: Эзе, 9

Ожидаемые голы (xG): 0.64 - 0.94
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 7 - 2
Фолы: 13 - 10

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье - Эдегор, Субименди (Льюис-Скелли, 81), Райс - Мадуэке (Сака, 81), Хаверц (Дьекереш, 34), Эзе (Мартинелли, 53).

Ньюкасл: Поуп - Майли, Тиав, Ботман, Берн - Гимараес, Тонали, Рэмзи - Мерфи (Барнс, 66), Осула (Висса, 66), Уиллок (Эланга, 86).

Предупреждения: Мартинелли, Райс - Берн, Поуп.

