Рух - Карпаты 0:3: обзор матча и результат игры 25.04.2026

"Зелено-белые" отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Сегодня, 20:08       Автор: Игорь Мищук
Карпаты победили Рух / ФК Карпаты Львов

В субботу, 25 апреля, в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги состоялось львовское дерби, в котором Рух принимал Карпаты.

Команда Франсиско Фернандеса уверенно разобралась с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Карпаты повели в противостоянии по истечении получаса игры. Голкипер Руха справился с ударом Бруниньо, однако Ян Костенко успешно сыграл на добивании. А перед перерывом "зелено-белые" удвоили свое преимущество усилиями своего капитана Амбросия Чачуа, который поразил ворота соперника после двух неудачных попыток пробить от партнеров по команде.

Во второй половине встречи результат до разгромного довел Жан Педрозо. На 57-й минуте после подачи со штрафного и отскока бразилец мощно пробил под перекладину ворот Руха.

Набрав 36 очков, Карпаты сейчас занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Рух с 20 баллами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Рух - Карпаты 25-го тура чемпионата Украины

Рух - Карпаты 0:3

Голы: Костенко, 32, Чачуа, 44, Педрозо, 57

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 6 - 9
Удары в створ: 1 - 6
Угловые: 7 - 5
Фолы: 15 - 9

Рух: Герета - Роман, Пидгурский, Товарницкий, Китела - Бойко, Слюсар (Диалло, 58), Таллес (Себро, 87) - Притула, Игор (Тутти, 87), Клайвер (Касарда, 73).

Карпаты: Домчак - Мирошниченко, Педрозо, Холод (Стецьков, 86), Лях (Адамюк, 75) - Чачуа, Сапуга (Рубчинский, 65), Бруниньо - Алькайн (Витор, 65), Фаал, Костенко (Квасница, 75).

Предупреждения: Роман, Пидгурский - Лях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

