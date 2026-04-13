Яремчук повторил достижения украинцев в Лиге 1

Накануне состоялся матч между Лионом и Лорьяном. В победе Лиона принял участие украинский форвард Роман Яремчук.

Он сумел забить свой дебютный гол за французскую команду, тем самым Роман повторил достижение Забарного и Малиновского в Лиге 1.

Яремчук вошёл в шестёрку украинцев, забивавших в чемпионате Франции. Ранее голами отмечались Александр Заваров, Сергей Скаченко, Павел Яковенко, Руслан Малиновский и Илья Забарный.

Добавим, что это дебютный гол украинского нападающего именно в элитном дивизионе Франции. Ранее он отметился результативными действиями в Кубке Франции в матче против Ланса на стадии 1/4 финала.

Тем временем Руслан Малиновский блеснул результативностью в Серии А.

