Малиновский блеснул результативностью в Серии А

Выдал топ-перформанс и стал лучшим игроком матча.
Сегодня, 07:57       Автор: Валентина Чорноштан
Руслан Малиновский / Getty Images

Накануне состоялся матч Серии А, в котором Дженоа в составе с Русланом Малиновским сумела обыграть Сассуоло.

Хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле 55 минут, за это время он успел отметиться голом, который стал для него шестым в этом сезоне.

Помимо гола украинец 45 раз касался мяча, создал 2 голевых момента, нанес 3 удара по воротам (все из-за пределов штрафной площадки, 2 - в створ, 1 - завершился голом), отдал 32 точные передачи из 39 попыток (82%).

За этот перфоманс Руслан получил 7,7 балла от двух статистических порталов Sofascore и WhoScored, что делает его лучшим игроком поединка.

К слову, еще один украинец сумел  отметиться голом за свою команду в чемпионате Франции.

