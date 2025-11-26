Хоккейная сборная Украины получила график Европейского кубка наций

"Сине-желтые" будут гостить в Румынии.

Национальная команда Украины получила календарь матчей в декабрьское окно матчей Европейского кубка наций. Подопечных Дмитрия Христича будут ждать 3 поединка, сообщает ФХУ в Telegram.

Правда, соперником "сине-желтых" будет только сборная Румынии. Против "трехцветных" Украина сыграет три дня подряд. Матчи состоятся 11 декабря, 12 декабря и 13 декабря.

В ноябре сборная Украины дебютировала в новом турнире национальных команд. После поражения Литве (1:2) команда Христича разгромила именно Румынию (4:1). Все поединки прошли на литовской земле.

