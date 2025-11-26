iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Хоккейная сборная Украины получила график Европейского кубка наций

"Сине-желтые" будут гостить в Румынии.
Вчера, 23:22       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / ФХУ
Сборная Украины / ФХУ

Национальная команда Украины получила календарь матчей в декабрьское окно матчей Европейского кубка наций. Подопечных Дмитрия Христича будут ждать 3 поединка, сообщает ФХУ в Telegram.

Правда, соперником "сине-желтых" будет только сборная Румынии. Против "трехцветных" Украина сыграет три дня подряд. Матчи состоятся 11 декабря, 12 декабря и 13 декабря.

В ноябре сборная Украины дебютировала в новом турнире национальных команд. После поражения Литве (1:2) команда Христича разгромила именно Румынию (4:1). Все поединки прошли на литовской земле.

Напомним, киевская Крыжинка Кэпиталз возобновила выступления в чемпионате Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею Европейский кубок наций

Статьи по теме

Определены даты и соперники Украины на ЧМ-2026 U-18 в Польше Определены даты и соперники Украины на ЧМ-2026 U-18 в Польше
Христич подвел итоги дебюта сборной Украины на Европейском кубке наций Христич подвел итоги дебюта сборной Украины на Европейском кубке наций
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Хоккейная сборная Украины проиграла Литве в Европейском кубке наций Хоккейная сборная Украины проиграла Литве в Европейском кубке наций

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK