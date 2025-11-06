iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Хоккейная сборная Украины проиграла Литве в Европейском кубке наций

Премьера "сине-желтым" не удалась.
Вчера, 22:05       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / ФХУ
Сборная Украины / ФХУ

Национальная команда Украины неудачно стартовала в дебютном розыгрыше Европейского кубка наций. Подопечные Дмитрия Христича уступили сборной Литвы.

"Сине-желтые" удивили балтийцев быстрой шайбой. Результативной стала первая же атака сборной Украины. Панасенко прорвался по правому краю и метко бросил под дальнюю штангу.

Литва пришла в себя во втором периоде. Хозяева дважды воспользовались численным преимуществом. В большинстве отличились Четвертак и Игнатавичюс – 2:1 в пользу балтийцев в итоге.

Европейский кубок наций
Группа D. Электренай, Литва

Украина – Литва – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

1:0 - 1" Панасенко
1:1 - 28" Четвертак
1:2 - 38" Игнатавичюс

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею сборная Литвы

Статьи по теме

Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Сборная Украины выиграла первый товарищеский матч в сезоне Сборная Украины выиграла первый товарищеский матч в сезоне
Хоккейная сборная Украины изменила состав на Европейский кубок наций Хоккейная сборная Украины изменила состав на Европейский кубок наций
Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK