Хоккейная сборная Украины проиграла Литве в Европейском кубке наций

Национальная команда Украины неудачно стартовала в дебютном розыгрыше Европейского кубка наций. Подопечные Дмитрия Христича уступили сборной Литвы.

"Сине-желтые" удивили балтийцев быстрой шайбой. Результативной стала первая же атака сборной Украины. Панасенко прорвался по правому краю и метко бросил под дальнюю штангу.

Литва пришла в себя во втором периоде. Хозяева дважды воспользовались численным преимуществом. В большинстве отличились Четвертак и Игнатавичюс – 2:1 в пользу балтийцев в итоге.

Украина – Литва – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

1:0 - 1" Панасенко

1:1 - 28" Четвертак

1:2 - 38" Игнатавичюс

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!