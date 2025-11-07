Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
После безголевого первого периода команды приступили к делу во втором. Открыла счет национальная команда Румынии – Сандор воспользовался выходом 2 в 1. Впрочем, до конца 20-минутки Захаров положение выровнял.
А в третьем периоде сборная Украины уже доминировала. Сначала Пересунько реализовал большинство. Далее Бородай реализовал выход один на один с голкипером. А под занавес поединка Пересунько отправил шайбу в пустые ворота.
"Сине-желтые" завершили выступления в ноябрьском цикле Европейского кубка наций. У подопечных Христича за плечами по одной победе и поражению. 8 ноября турнир очным противостоянием завершат Литва и Румыния.
Европейский кубок наций
Группа D. Электренай, Литва
Румыния – Украина – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
1:0 - 24" Сандор
1:1 - 37" Захаров
1:2 - 42" Пересунько
1:3 - 47" Бородай
1:4 - 59" Пересунько
