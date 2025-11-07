Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций

После безголевого первого периода команды приступили к делу во втором. Открыла счет национальная команда Румынии – Сандор воспользовался выходом 2 в 1. Впрочем, до конца 20-минутки Захаров положение выровнял.

А в третьем периоде сборная Украины уже доминировала. Сначала Пересунько реализовал большинство. Далее Бородай реализовал выход один на один с голкипером. А под занавес поединка Пересунько отправил шайбу в пустые ворота.

"Сине-желтые" завершили выступления в ноябрьском цикле Европейского кубка наций. У подопечных Христича за плечами по одной победе и поражению. 8 ноября турнир очным противостоянием завершат Литва и Румыния.

Европейский кубок наций

Группа D. Электренай, Литва

Румыния – Украина – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

1:0 - 24" Сандор

1:1 - 37" Захаров

1:2 - 42" Пересунько

1:3 - 47" Бородай

1:4 - 59" Пересунько

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!