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МОК презентовал медали Олимпиады-2026

Спортсмены зимних видов увидели награды грядущих Игр.
Сегодня, 20:33       Автор: Антон Федорцив
Олимпийские медали / Getty Images
Олимпийские медали / Getty Images

Оргкомитет зимней Олимпиады 2026 показал медали грядущих соревнований. Игры состоятся в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо 6-22 февраля.

Олимпийские награды представили в Венеции. Обе стороны медалей объединены олимпийской символикой. Дизайнеры стремились сочетать элегантность с экологичностью.

В общей сложности на Олимпиаде-2026 разыграют 116 медалей. Спортсмены будут соревноваться в 16-ти дисциплинах восьми видов спорта.

Напомним, ранее МОК не допустил россиян к хоккейному турниру Игр-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК Олимпиада-2026

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