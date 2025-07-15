МОК презентовал медали Олимпиады-2026
Спортсмены зимних видов увидели награды грядущих Игр.
Оргкомитет зимней Олимпиады 2026 показал медали грядущих соревнований. Игры состоятся в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо 6-22 февраля.
Олимпийские награды представили в Венеции. Обе стороны медалей объединены олимпийской символикой. Дизайнеры стремились сочетать элегантность с экологичностью.
Going in for a closer look! 👀— The Olympic Games (@Olympics) July 15, 2025
🥇🥈🥉 #MilanoCortina2026 😍#Olympics | #Medals2026 pic.twitter.com/39jFgihYUu
В общей сложности на Олимпиаде-2026 разыграют 116 медалей. Спортсмены будут соревноваться в 16-ти дисциплинах восьми видов спорта.
Напомним, ранее МОК не допустил россиян к хоккейному турниру Игр-2026.
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