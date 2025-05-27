МОК не допустил россиян к хоккейному турниру Олимпиады-2026

Российская хоккейная сборная не будет участвовать в зимних Играх 2026 года. Международный олимпийский комитет подтвердил отстранение россиян, сообщает Reuters.

МОК не отступил от рекомендаций не допускать российские команды на международные турниры. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) наложила бан на российских и белорусских хоккеистов после полномасштабного вторжения России в Украину.

На хоккейный турнир Олимпийских игр-2026 поедут 12 национальных команд. Все поединки состоятся в Милане. Итальянская столица моды подготовила две арены – PalaItalia и Fiera Milano.

К слову, украинский вратарь Богдан Дьяченко перешел из Сокола в чемпионат Польши.

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