Малиновский получил одну из лучших оценок в победном матче Дженоа

В понедельник, 8 декабря, Дженоа сыграла против Удинезе.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провёл на поле 76 минут.

За это время полузащитник 28 раз коснулся мяча, нанес 2 удара, заработал на себе 3 фола, сделал 1 отбор и 3 подбора, выиграл 4 дуэли из 7, 5 раз потерял мяч и отдал 19 передач, из которых точных — 16 (84%). Также на 34-й минуте он реализовал пенальти.

Портал Whoscored поставил Руслану оценку 7,1, а Sofascore — 7,4 балла.

К слову, узнать счет и посмотреть обзор матча Дженоа – Удинезе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!