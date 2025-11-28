iSport.ua
Украина определилась с составом на женскую эстафету в Эстерсунде

Первая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону состоится в субботу, 29 ноября.
Вчера, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

Украина назвала состав на женскую эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Классическая женская эстафета откроет соревновательную программу Кубка мира в сезоне-2025/26.

Читай также: Украина начнет Кубок мира по биатлону без лидерки сборной

Как сообщает Суспільне Спорт, Украину в этой гонке представят Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городна и Александра Меркушина.

Для Валерии Дмитренко это будет дебютная гонка на уровне Кубке мира.

Женская эстафета в Эстерсунде состоится в субботу, 29 ноября, и начнется в 14:15 по киевскому времени.

Напомним, ранее также стал известен состав украинской сборной на мужскую эстафету.

