Украина определилась с составом на женскую эстафету в Эстерсунде

Первая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону состоится в субботу, 29 ноября.

Украина назвала состав на женскую эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Классическая женская эстафета откроет соревновательную программу Кубка мира в сезоне-2025/26.

Читай также: Украина начнет Кубок мира по биатлону без лидерки сборной

Как сообщает Суспільне Спорт, Украину в этой гонке представят Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко, Елена Городна и Александра Меркушина.

Для Валерии Дмитренко это будет дебютная гонка на уровне Кубке мира.

Женская эстафета в Эстерсунде состоится в субботу, 29 ноября, и начнется в 14:15 по киевскому времени.

Напомним, ранее также стал известен состав украинской сборной на мужскую эстафету.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!