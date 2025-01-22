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Украинки оформили двойной подиум в биатлонном масс-старте на Универсиаде-2025

Дарья Чалык стала чемпионкой, а Александра Меркушина - серебряной призеркой.
Сегодня, 17:55
Дарья Чалык / Getty Images
Дарья Чалык / Getty Images

В среду, 22 января, на зимней Универсиаде-2025 в Турине в рамках биатлонных соревнований состоялся женский масс-старт.

Победу в гонке праздновала украинка Дарья Чалык, которая с тремя промахами преодолела дистанцию за 41:46,6 минуты.

Читай также: Украинка выиграла "бронзу" Универсиады в биатлоне

Серебряную медаль завоевала еще одна украинская биатлонистка Александра Меркушина, отстав от лидерки на 38,9 секунды и опередив немку Луизе Мюллер.

Третья украинская участница масс-старта Лилия Стеблина продемонстрировала 15-й результат.

Универсиада-2025. Биатлон
Масстарт. Женщины

  1. Дарья Чалык (Украина, 1+1+1+0) 41:46,6
  2. Александра Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +38,9
  3. Луизе Мюллер (Германия, 0+0+2+0) +39,4

...

15. Лилия Стеблина (Украина, 1+3+1+3) +3:57,8

По итогам биатлонных соревнований на Универсиаде-2025 украинцы выиграли медальный зачет в этом виде спорта с девятью наградами: четыре золота, два серебра и три бронзы.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала две медали Универсиады-2025 в фристайле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-старт универсиада Александра Меркушина

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