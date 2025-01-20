iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинка выиграла "бронзу" Универсиады в биатлоне

Дарья Чалик пополнила копилку сборной Украины на Играх в Турине.
Сегодня, 15:29
Дарина Чалик / Getty Images
Дарина Чалик / Getty Images

Отечественная биатлонистка финишировала третьей в гонке преследования на 10 км. Полька Барбара Скробишевска триумфовала со временем 37:40,6 минуты.

Дарья Чалик допустила пять промахов. Скробишевска и ее соотечественница Амелия Лижка были точнее, промахнувшись трижды и дважды соответственно. Однако бронзовая медалистка сумела опередить другую украинку – Александру Меркушину (4 промаха).

Чалик во второй раз завоевала награду на Универсиаде этого года. Ранее она финишировала третьей в короткой индивидуальной гонке.

В целом украинские спортсмены завоевали 9 медалей, в том числе три золотые. В биатлоне Чалик и компания выиграли 7 наград.

Универсиада. Турин, Италия
Женщины, гонка преследования

1. Барбара Скробишевска (0+0+2+1) 37:40,6
2. Амелия Лижка (2+0+0+0) +30,0
3. Дарья Чалик (0+1+3+1) +57,7
...
4. Александра Меркушина (1+1+0+2) +1:18,4
15. Лилия Стеблина (1+2+2+2) +4:26,1

Напомним, ранее Борковский и Супрун оформили дубль в мужской гонке преследования.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарина Чалик

Статьи по теме

Зубков подождет: Шахтер готов отпустить в Трабзонспор другого украинца Зубков подождет: Шахтер готов отпустить в Трабзонспор другого украинца
Манчестер Юнайтед ведет переговоры по левому защитнику из Серии А Манчестер Юнайтед ведет переговоры по левому защитнику из Серии А
Лидер Барселоны драгоценно мотивировал одноклубников перед разгромом Реала в Эль Класико Лидер Барселоны драгоценно мотивировал одноклубников перед разгромом Реала в Эль Класико
Двойная беда: у экс-первой ракетки мира украли трофеи во время эвакуации из Лос-Анджелеса Двойная беда: у экс-первой ракетки мира украли трофеи во время эвакуации из Лос-Анджелеса
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Челси сыграет в АПЛ, по одной игре в Сериа А и Ла Лиге
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина разбила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа17:25
Зубков подождет: Шахтер готов отпустить в Трабзонспор другого украинца
Европа17:25
Манчестер Юнайтед ведет переговоры по левому защитнику из Серии А
Европа16:59
Лидер Барселоны драгоценно мотивировал одноклубников перед разгромом Реала в Эль Класико
Теннис16:24
Двойная беда: у экс-первой ракетки мира украли трофеи во время эвакуации из Лос-Анджелеса
Европа15:55
Анчелотти определился с будущим в Реале
Биатлон15:29
Украинка выиграла "бронзу" Универсиады в биатлоне
Другие страны14:57
Ривалдо поставил на место Неймара: тот собирался "заменить" обладателя Золотого мяча
Теннис14:55
Костюк сыграет в четвертьфинале Australian Open в парном разряде
Европа14:35
Роналду дороже Месси: раскрыты доходы футболистов на рекламе
Формула 114:06
Хэмилтон в ярком образе прибыл на базу Феррари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK