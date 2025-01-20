Украинка выиграла "бронзу" Универсиады в биатлоне

Дарья Чалик пополнила копилку сборной Украины на Играх в Турине.

Отечественная биатлонистка финишировала третьей в гонке преследования на 10 км. Полька Барбара Скробишевска триумфовала со временем 37:40,6 минуты.

Дарья Чалик допустила пять промахов. Скробишевска и ее соотечественница Амелия Лижка были точнее, промахнувшись трижды и дважды соответственно. Однако бронзовая медалистка сумела опередить другую украинку – Александру Меркушину (4 промаха).

Чалик во второй раз завоевала награду на Универсиаде этого года. Ранее она финишировала третьей в короткой индивидуальной гонке.

В целом украинские спортсмены завоевали 9 медалей, в том числе три золотые. В биатлоне Чалик и компания выиграли 7 наград.

Универсиада. Турин, Италия

Женщины, гонка преследования

1. Барбара Скробишевска (0+0+2+1) 37:40,6

2. Амелия Лижка (2+0+0+0) +30,0

3. Дарья Чалик (0+1+3+1) +57,7

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4. Александра Меркушина (1+1+0+2) +1:18,4

15. Лилия Стеблина (1+2+2+2) +4:26,1

Напомним, ранее Борковский и Супрун оформили дубль в мужской гонке преследования.

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