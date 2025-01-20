Украинские биатлонисты оформили дубль на Универсиаде

Сборная Украины продолжила доминировать в дисциплине на студенческих Играх в Турине.

Отечественные спортсмены завоевали золотую и серебряную награды в гонке преследования. Богдан Борковский триумфовал на дистанции в 12,5 км.

Украинец сумел победить, несмотря на четыре круга штрафа. Он был точен на первом огневом рубеже, а дальше допустил два, один и еще один промах соответственно.

Благодаря скорости хода Борковский "привез" почти полминуты соотечественнику Сергею Супруну. Тот тоже четырежды промахнулся, но почти на пять секунд опередил француза Поля Фонтена (3 промаха).

Теперь в копилке Украины 8 медалей Универсиады-2025, в том числе три золотые. Львиную долю из них – шесть наград – завоевали биатлонисты. Борковский выиграл второе "золото" после победы в короткой индивидуальной гонке.

Универсиада. Турин, Италия

Мужчины, гонка преследования

1. Богдан Борковский (0+2+1+1) 37:48,9

2. Сергей Супрун (0+0+2+2) +28,9

3. Поль Фонтен (0+1+1+1) +33,3

...

14. Роман Боровик (1+2+3+0) +3:16,5

К слову, накануне Джакомел выиграл мужской масс-cтарт в Рупольдинге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!