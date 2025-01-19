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Джакомел выиграл масс-старт в Рупольдинге, украинцы вне топ-20

Пидручный и Мандзин оба сделали по четыре промаха.
Сегодня, 14:37
Томмазо Джакомел / Getty Images
Томмазо Джакомел / Getty Images

В воскресенье, 19 января, в немецком Рупольдинге состоялся мужской масс-старт в рамках пятого тура Кубка мира по биитлону.

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

Первый начал очень хорошо и ко второму рубежу подошел в группе лидеров, но один промах отправил его в середину второй десятки, где Дмитрий опустился еще ниже и финишировал лишь 24-м.

Мандзин также с четырьма промахами закончил вне топ-20. А вот борьба за лидерство оказалась довольно интересной.

Итальянец Томмазо Джакомел сумел пройти все рубежи без промахов и выиграть гонку, Легрейд с одним и Бё с двумя промахами пытались, но так и не сумели навязать серьезную борьбу итальянцу.

Рупольдинг. Масс-старт. Мужчины

  1. Томмазо Джакомел (0+0+0+0) 36:21,8
  2. Стурла Легрейд (1+0+0+0) +6,3
  3. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+0+1) +11,4

...
21.  Дмитрий Пидручный (0+1+2+1) +1:44,7
25.  Виталий Мандзин (1+1+0+2) +2:36,8

 

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