Украина завоевала две медали Универсиады-2025 в фристайле

Серебряными призерами в дисциплине биг-эйр стали Мария Анийчин и Олег Бойко.

Украинцы добыли два серебра в фристайле / Ski Federation of Ukraine

Сборная Украины пополнила свой медальный зачет зимней Универсиады-2025, которая проходит в итальянском Турине, двумя наградами.

Первые две серебряные медали соревнований для украинской команды завоевали фристайлисты Мария Анийчин и Олег Бойко в дисциплине биг-эйр.

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В финале спортсмены должны были выполнить по две попытки, лучшая из которых шла в итоговый зачет. Анийчин в первой показала второй результат, а во второй была лучшей, но этого не хватило, чтобы опередить французскую фристайлистку Виктуар Тиллье.

Бойко после первой попытки был лидером, но неудачная вторая попытка украинца позволила словенцу Клемену Видмару его обойти.

Еще один украинец Даниил Степанюк остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место в финале.

Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту

В общем медальном зачете Универсиады Украина занимает 11-е место с шестью наградами. Кроме двух серебряных медалей, на счету украинцев также два золота и две бронзы, которые все были завоеваны в биатлоне.

Ранее сообщалось, что студенческая сборная Украины по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2025.

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