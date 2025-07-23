Кохан триумфовал на Универсиаде-2025

Отечественный атлет Михаил Кохан завоевал "золото" Всемирных студенческих игр. Бронзовый призер Олимпиады-2024 отправил молот на 77,10 м.

Украинец всего на 7 см опередил немецкого метателя Мерлина Хуммеля. Дополнил подиум итальянец Джорджо Оливери. Он отправил снаряд на 73,78 м.

Кохан одержал восьмую победу на соревнованиях разного уровня в этом году. Личный рекорд украинского спортсмена – 81,66 м. Его он обновил в июне.

Универсиада 2025 года. Рейнско-Рурский регион, Германия

Метание молота, мужчины

1. Михаил Кохан – 77,10 м

2. Мерлин Хуммель – 77,03 м

3. Джорджо Оливери – 73,78 м

Напомним, украинка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!