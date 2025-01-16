Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде

В итальянском Турине в рамках ХХХІІ Всемирной Зимней Универсиады прошла одиночная смешанная эстафета в биатлоне.

Украину в этой гонке представляли Александра Меркушина и Сергей Супрун.

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Биатлонисты на двоих вынуждены были использовать восемь дополнительных патронов на стрельбищах, но ни одного штрафного круга не заработали.

Универсиада-2025.Биатлон. Одиночная смешанная эстафета

Украина (0+8) 39:52.5 Чехия (1+4) +16.7 Польша (1+9) +23.2

В первый "биатлонный" день на Универсиде Украина завоевала золото в короткой индивидуальной гонке у чиоловиков (Богдан Борковский) и бронзу у женщин (Дарына Чалик).

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