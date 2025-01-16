iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде

Александра Меркушина и Сергей Супрун принесли Украине золотую медаль.
Сегодня, 12:06
biathlon.com.ua
biathlon.com.ua

В итальянском Турине в рамках ХХХІІ Всемирной Зимней Универсиады прошла одиночная смешанная эстафета в биатлоне.

Украину в этой гонке представляли Александра Меркушина и Сергей Супрун.

Читай также: Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у женщин продолжится пятый этап Кубка мира

Биатлонисты на двоих вынуждены были использовать восемь дополнительных патронов на стрельбищах, но ни одного штрафного круга не заработали.

Универсиада-2025.Биатлон. Одиночная смешанная эстафета

  1. Украина (0+8) 39:52.5
  2. Чехия (1+4) +16.7
  3. Польша (1+9) +23.2

В первый "биатлонный" день на Универсиде Украина завоевала золото в короткой индивидуальной гонке у чиоловиков (Богдан Борковский) и бронзу у женщин (Дарына Чалик).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шедевр форварда Торино с центра поля стал голом месяца в Серии A Шедевр форварда Торино с центра поля стал голом месяца в Серии A
Верес может подписать первого в своей истории игрока сборной Украины Верес может подписать первого в своей истории игрока сборной Украины
"Я знаю, что могу забивать красивые голы": Безус прокомментировал свой шедевр "Я знаю, что могу забивать красивые голы": Безус прокомментировал свой шедевр
Звезда Барселоны нашел "виновных" в потерянном дубле Звезда Барселоны нашел "виновных" в потерянном дубле
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у женщин продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с самой плохой командой АПЛ, Динамо проведет два спарринга
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа14:12
Шедевр форварда Торино с центра поля стал голом месяца в Серии A
Украина13:59
Верес может подписать первого в своей истории игрока сборной Украины
Европа13:29
"Я знаю, что могу забивать красивые голы": Безус прокомментировал свой шедевр
Европа13:16
Звезда Барселоны нашел "виновных" в потерянном дубле
Олимпийские виды12:59
Медальный зачет зимней Универсиады: Украина занимает место в ТОП-10
Киберспорт12:46
BLAST Bounty Spring 2025: стартует матч Complexity – Virtus.pro, NaVi впервые сыграют против женщин
НБА12:36
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: слэм-данк Гэффорда возглавил рейтинг
Биатлон12:27
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
Теннис12:12
Калинина с тяжелой победы стартовала в парном разряде Australian Open-2025
Биатлон12:06
Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK