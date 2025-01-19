Студенческая сборная Украины по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2025

В воскресенье, 19 января, студенческая сборная Украины по хоккею провела свой четвертьфинальный матч на зимней Универсиаде-2025 и сумела выйти в следующий раунд турнира.

Соперником украинцев, которые пробились в плей-офф с тремя поражениями с четвертого места в группе В, стала Чехия, занявшая первую позицию в квинтете А.

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Тем не менее украинской команде удалось справиться с соперником, одержав победу в овертайме со счетом 4:3 благодаря точному броску Никиты Круглякова.

Зимняя Универсиада-2025. Хоккей

1/4 финала

Чехия - Украина 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Сойка, 13:10. 1:1 - Бородай, 19:54. 1:2 - Бородай (Кругляков), 33:13. 2:2 - Хасман, 40:35. 2:3 – Сидоренко, 42:31. 3:3 - Хасман (Кремлачек), 44:51, 3:4 - Кругляков (Кривошапкин), 62:07

Соперником студенческой сборной Украины в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2025 станет победитель пары Словакия - Казахстан.

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