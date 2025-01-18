Студенческая сборная Украины по хоккею разгромно проиграла США, но вышла в плей-офф Универсиады-2025

За групповой этап украинцы добыли лишь одну победу.

Студенческая сборная Украины по хоккею провела заключительный этап группового этапа Универсиады-2025.

В рамках четвертого тура украинская команда проиграла США - 1:5.

США — Украина — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 — Шмитц (Вагенер), 04:49, 2:0 — Каландик (Кадольф), 14:08, 3:0 — Бульгер (Вагенер), 18:45, 4:0 — ДеБрито (Бушольц), 31:35, 4:1 — Кругляков (Стецюра), 45:12, 5:1 — ДеБрито, 53:51

По итогу группового этапа Украина заняла четвертое место, набрав три очка. Это позволило выйти в плей-офф. Команде удалось опередить Польшу, которая все четыре матча на турнире проиграла с общим счетом 7:27.

В 1/4 финала зимней Универсиады сборная Украины сыграет с Чехией, победителем группы А. Поединок запланирован на 19 января, начало — в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, юниорская сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира в дивизионе IB.

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