Юниорская сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира в дивизионе IB

Впервые с 2011 года наша команда вернулась в дивизион A.

Юниорская сборная Украины по хоккею выиграла свой пятый матч подряд и стала чемпионом мира в группе I дивизиона B.

В финальном матче наша команда играла против Японии, занимающей второе место. Матч закончился уверенной победой 7:2.

В итоге с 15-ю очками Украина стала победителем группы I дивизиона B, а также вышла в дивизион А.

В последний раз мы играли в дивизионе А в 2011 году, а после этого трижды занимали второе место в дивизионе B.

ЧМ-2025 (U20). Группа IB. 5-й тур

Япония - Украина 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)

Шайбы Украины: Евтехов, 09:25, Миронов, 12:49, Гапоненко, 24:05, Миронов, 25:11, Байда, 25:33, Куприянов, 39:48, Косарев, 56:59

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