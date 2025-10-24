"Дерек не захотел": Промоутер опроверг информацию о следующем сопернике Чисоры

Точное имя оппонента британца будет названо уже вскоре.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы ветерана супертяжелого дивизиона Дерека Чисоры, опроверг, что его клиент в своем юбилейном 50-м бою встретится в ринге с американцем Джарреллом Миллером.

Представитель британского боксера сообщил, что его подопечный отказался от этого варианта, а имя его соперника будет названо уже в ближайшее время.

"Дерек не захотел с ним драться. Мы объявим имя соперника Чисоры в субботу", - приводит слова Уоррена The Ring со ссылкой на BoxNation.

Напомним, что Чисора должен выступить 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы.

Ранее сообщалось, что Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара.

