iSport.ua
Русский Українська

"Дерек не захотел": Промоутер опроверг информацию о следующем сопернике Чисоры

Точное имя оппонента британца будет названо уже вскоре.
Вчера, 22:32       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы ветерана супертяжелого дивизиона Дерека Чисоры, опроверг, что его клиент в своем юбилейном 50-м бою встретится в ринге с американцем Джарреллом Миллером.

Представитель британского боксера сообщил, что его подопечный отказался от этого варианта, а имя его соперника будет названо уже в ближайшее время.

Читай также: Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя

"Дерек не захотел с ним драться. Мы объявим имя соперника Чисоры в субботу", - приводит слова Уоррена The Ring со ссылкой на BoxNation.

Напомним, что Чисора должен выступить 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы.

Ранее сообщалось, что Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Дерек Чисора Джаррелл Миллер

Статьи по теме

"Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли "Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли
Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли
Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя
"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли "Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс01:02
"Пробью в нем дыры": Паркер выразил уверенность, что разберется с Уордли
Бокс00:38
"Какой в этом смысл?": Фьюри объяснил, почему не вернется ради третьего боя с Усиком
Формула 100:10
Гран-при Мексики: Леклер показал лучший результат в первой практике
Вчера, 23:55
Европа23:55
Милан спасся от поражения в матче с аутсайдером Серии А
Бокс23:37
Паркер и Уордли устроили финальную дуэль взглядов перед боем
Европа23:11
Довбик не против покинуть Рому в январе
Бокс22:32
"Дерек не захотел": Промоутер опроверг информацию о следующем сопернике Чисоры
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Паркер оказался тяжелее Уордли
Европа21:28
Барселона осталась без ключевого игрока перед Эль Класико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK